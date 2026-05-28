Presencia de Marca Perú en tren de la Línea 1 llegará a más de 600,000 pasajeros diarios

Andina/Presencia De Marca Perú En Tren De La

Lima 29 May. (ANDINA) -

La Marca Perú llegó a uno de los espacios más transitados y emblemáticos del país. En una ceremonia liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), se presentó oficialmente un tren de la Línea 1 del Metro de Lima intervenido con la imagen conmemorativa por el 15.º aniversario de la Marca Perú, así como gráficas inspiradas en la diversidad cultural, turística y natural del país.

Se trata de una intervención de gran impacto que permitirá conectar diariamente con más de 600,000 pasajeros y alcanzar una zona de influencia superior a los 3 millones de vecinos, convirtiendo el recorrido cotidiano del Metro en una experiencia que celebra la identidad y el orgullo nacional.

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La actividad, realizada en el Patio de Talleres de Villa El Salvador, fue presidida por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes; con la participación de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes; la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano; y el gerente general de la Línea 1 del Metro de Lima, Manuel Wu Rocha.

Durante la ceremonia, el titular del Mincetur destacó el valor simbólico de esta iniciativa. “La Línea 1 no solo transporta personas, transporta identidad, trabajo, orgullo y futuro”, señaló, tras reconocer el valor estratégico de esta infraestructura.

“Presentamos con orgullo el brandeo de la Línea 1 con la Marca Perú, porque queremos que los ciudadanos se encuentren todos los días con un mensaje que los represente, que los inspire y que les recuerde que ellos también son embajadores de la Marca Perú”.

El tren recorrerá las 26 estaciones de la Línea 1, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, llevando el mensaje de la campaña: “De origen peruano a impacto global… 15 años promoviendo lo que somos”.

Tras la ceremonia, las autoridades realizaron el corte de cinta e inauguraron oficialmente el inicio del recorrido del Tren intervenido con la Marca Perú.

También participaron en el evento, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz; el presidente del directorio de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Luis Alberto Esquivel; así como representantes de gremios empresariales, licenciatarios y actores vinculados a la promoción del país.

Cabe señalar que esta iniciativa se desarrollará en dos etapas, durante mayo y julio de 2026, e incluirá además el lanzamiento de 2,000 tarjetas de pasajero sin saldo de recarga con el logo de la Marca Perú. Por su edición limitada y carácter conmemorativo, estas tarjetas se convertirán en piezas especiales para usuarios y coleccionistas.

La Línea 1 del Metro de Lima moviliza más de 200 millones de pasajeros al año y cuenta con una infraestructura de 34.6 kilómetros de vía, operada por la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima S.A.

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