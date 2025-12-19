Presentan propuestas para fortalecer el desarrollo del país y la actividad política

Maxwell Cameron, profesor de la Universidad de British Columbia y presidente de Latin American Studies Association (LASA). - Andina/Cortesía

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), realizó recientemente un evento referido a las elecciones generales del próximo año, en la cual se presentaron propuestas para fortalecer el desarrollo del país y la actividad política.

En ese sentido, Maxwell Cameron, profesor de la Universidad de British Columbia y presidente de Latin American Studies Association (LASA), alcanzó sus iniciativas durante el evento “Elecciones 2026: Los retos de la democracia en el nuevo gobierno”, en el marco del XXXVI Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Cameron enfatizó que

la democracia es "impensable" sin partidos políticos, porque estos son esenciales para proveer información a los electores, ofrecer soluciones a los problemas de coordinación, como la alternancia en el poder y asegurar la representación y la estabilidad democrática.

“La democracia sin partidos políticos no funciona,por lo menos no nos ofrece los bienes que esperamos de una democracia de buena calidad”, señaló Cameron durante su participación en el foro ‘Elecciones 2026: Los retos de la democracia en el nuevo gobierno’ en el marco del XXXVI Seminario Anual de Investigación del CIES.

“La ausencia de partidos consolidados y la debilidad estatal son el principal desafío para las Elecciones 2026 y la estabilidad del nuevo gobierno”, dijo Cameron.

En el caso peruano Cameron, señaló la ausencia de organizaciones partidarias sólidas y programáticas obliga a que la política se desarrolle en un sistema patrimonial, donde los incentivos se desalinean de la institucionalidad y se centran en intereses de corto plazo.

Según Cameron, si los partidos no pueden cumplir su rol de articular la ciudadanía y coordinar a la élite, el régimen queda expuesto a crisis constantes y a la incapacidad de implementar políticas públicas coherentes y de largo aliento.

Asimismo, realizó recomendaciones precisas para fortalecer la democracia en Perú, enfocadas en tres niveles de acción interdependientes.

Para Cameron, es imperativo trabajar en el nivel de los partidos, reconstruyendo organizaciones que sirvan como plataformas creíbles de representación y vehículos para la alternancia pacífica en el poder.

Por otra parte, Cameron, en el nivel de la República señaló que el país necesita renovar el compromiso cívico y las normas de convivencia que sostienen el sistema democrático.

"Lo mejor que se puede hacer es tratar de reforzar la cultura republicana, la idea de la comunidad cívica, la idea de educación cívica, la cultura de derechos, de igualdad entre ciudadanos", concluyó.

En ese marco, y con el propósito de fortalecer el próximo proceso electoral,

Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES, presentó el proyecto ‘Perú Debate 2026: Propuestas hacia un mejor gobierno’.

Se trata de

una iniciativa orientada a potenciar la capacidad técnica de los partidos políticos para diseñar planes de gobierno más sólidos, elevar el nivel del debate público durante la campaña y aportar insumos estratégicos al Ejecutivo y al Congreso que asumirán funciones en 2026.

El proyecto se organiza en cuatro componentes centrales.

El primero es la generación de conocimiento, a través de la elaboración de documentos de política producidos por centros académicos como la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos, la Escuela de Gobierno PUCP, el Instituto Peruano de Economía y otros socios del CIES.

Estas investigaciones aportan evidencia para formular propuestas sólidas frente a los principales desafíos del país.

El segundo componente es la articulación con actores clave, como el Jurado Nacional de Elecciones, el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), la cooperación internacional y el sector privado.

Este eje también involucra alianzas con medios de comunicación nacionales y regionales para asegurar que las propuestas se conozcan y se discutan en todo el territorio.

El tercer y cuarto componente se centra en la difusión pública y el fortalecimiento de políticas basadas en evidencia. Mediante seminarios, foros juveniles, talleres de prensa, concursos y materiales audiovisuales se buscará mejorar el debate ciudadano.

En paralelo, se capacitará a equipos técnicos de partidos políticos e incidirá en debates presidenciales, así como en el Ejecutivo y el Congreso entrantes.

El proyecto también presenta una agenda amplia de documentos de política agrupados en cuatro ejes temáticos.

El primer eje, titulado “Mejorando la gestión pública”, aborda temas como calidad regulatoria, integridad y lucha contra la corrupción, y la descentralización articulada con una mejor gestión de la inversión pública.

El segundo eje, “Fortaleciendo las políticas sociales”, desarrolla propuestas vinculadas a salud, educación, derechos humanos e igualdad de género, así como empleo de calidad y formalización laboral.

El tercer eje, “Impulsando el empleo y el desarrollo productivo”, incluye temas como pobreza y empleo, minería responsable, transporte urbano, competitividad mediante infraestructura habilitante para el desarrollo económico y desarrollo territorial.

Finalmente, el cuarto eje, “Asegurando un desarrollo sostenible”, incorpora propuestas sobre transición energética y economía circular.

De esta forma, Perú Debate 2026 busca posicionar la evidencia, la articulación institucional y la ciudadanía informada como pilares indispensables para construir un mejor gobierno y un proceso electoral de mayor calidad.

La ponencia de Maxwell Cameron y la presentación del proyecto Perú Debate 2026, se presentaron durante la XXXVI edición del Seminario Anual del CIES titulado ‘Retos del nuevo Gobierno 2026-2031’, que se realizó del 02 al 04 de diciembre en el Campus de la Universidad del Pacífico.