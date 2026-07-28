Presidenta Fujimori anuncia la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima

Andina/La Presidenta Keiko Fujimori Anunció La

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció hoy, en su primer mensaje a la Nación, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, así como la construcción de carreteras modernas y seguras.

“Conectaremos al Perú con carreteras y otras vías modernas y seguras, reduciendo los tiempos de viaje y costos logísticos, fortaleciendo la producción y los mercados”,afirmó.

“Todas estas obras sentaran las bases y los cimientos para el verdadero desarrollo de todo el Perú”,agregó.

En ese sentido, destacó algunas de las metas de su Gobierno que incluyen la ejecución de grandes proyectos viales.

“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca”, afirmó.

“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, agregó.

Asimismo, anunció que ejecutarán lascarreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda– Unish, Puerto Ocopa – Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

“Porque cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú”,puntualizó.