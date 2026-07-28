Presidenta Fujimori: “Construiremos un Estado al servicio de los ciudadanos”

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno construirá un Estado que estará al servicio de los ciudadanos, con la finalidad de incrementar su efectividad.

“Construiremos un Estado que facilita la inversión y el desarrollo, en lugar de crear obstáculos. Ese será uno de nuestros principales objetivos. Simplificaremos el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, para expandir su presencia, para eliminar las colas, para cortar el paso a la corrupción, con la que seremos implacables y para mejorar la calidad de sus servicios”, manifestó durante su mensaje a la Nación luego de su juramentación como presidente del Perú.

Fujimori Higushi aseveró que su gobierno reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. “Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”.

Autoridad Nacional Digital

La Jefa de Estado sostuvo que los trámites no serán más una pérdida de tiempo. “Para lograrlo, crearemos la Autoridad Nacional Digital y otorgaremos una Identidad Digital para cada ciudadano. Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos”, precisó Fujimori.

De esta manera, agregó, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día. “No obstante, el verdadero cambio no terminará con menos papeles. Comenzará con mejores decisiones”, destacó.

En ese sentido, aseveró que en su gobierno se transformará el sistema de compras públicas, el cual representa el 24% del gasto nacional. “Reduciremos la dispersión de procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios. No podemos permitir que la ineficiencia siga costándole oportunidades al Perú, pues cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”, enfatizó.

Planificación

La presidenta de la República expresó su posición de mejorar la planificación de la inversión pública para que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades dejen de actuar como compartimentos separados. “Estableceremos mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar como un solo estado”.

En ese aspecto, detalló que su gobierno ordenará las cuentas públicas, eliminará el gasto innecesario y utilizará cada sol del Estado con responsabilidad. “La estabilidad fiscal no es solo una cifra: es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos. Reactivaremos los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa”, puntualizó.