Presidenta Fujimori: Gobierno fortalecerá alianzas extranjeras para impulsar inversiones

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La flamante presidenta de la república, Keiko Fujimori, indicó que su Gobierno apuntará a fortalecer las alianzas extranjeras que tiene el Perú con importantes economías del exterior a fin de promover mayores inversiones y un trabajo conjunto en el plano internacional.

"Nuestro sétimo objetivo será fortalecer nuestra política exterior priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración", señaló la mandataria durante suMensaje a la Nacióndesde el Congreso de la República porFiestas Patrias.

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En ese sentido, Fujimori precisó quese impulsará la Alianza del Pacífico para incrementar la competitividad de las economías miembro(Chile, Colombia, México y Perú) en los mercados globales.

Asimismo, se dará un mayor impulso a la participación peruana en laComunidad Andina (CAN)a fin de avanzar "aún más en la integración de nuestros pueblos".

"Nuestro interés es redoblar los lazos de cooperación y trabajo conjunto regional, con la siempre bienvenida participación de España en la promoción de la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica", añadió la jefa de Estado.

En la misma línea,se priorizará el rol de Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC)con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente.

"Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe", puntualizó.

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