Presidenta Fujimori: mejoraremos programas para fortalecer capacidad laboral de jóvenes

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló hoy que se expandirán y mejorarán la calidad de los programas con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes para el empleo.

La segunda política de Estado a la que llamaremos “Jóvenes con Futuro” tendrá como objetivo impulsar la inserción económica de los jóvenes, indicó.

“Más de 250,000 jóvenes entre 14 a 24 años no pueden encontrar empleo. Por ello, expandiremos y mejoraremos la calidad de los programas para fortalecer sus capacidades para el empleo, incluyendo Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y apoyo integral al emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10% a la mitad”, agregó.

Extender beneficio de Beca 18Durante su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, Keiko Fujimori anunció que se extenderá el beneficio de Beca 18, a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Ampliaremos Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores”, manifestó.

“Quiero dirigirme a los jóvenes, para decirles desde este lugar y este momento de mi vida que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos, que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque créanme siempre podemos volver a levantarnos, para volver a comenzar”, añadió.

El programa Beca 18 es un concurso nacional administrado por el Pronabec que otorga becas integrales de educación superior a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.

El beneficio cubre el 100% de los gastos de carreras universitarias o técnicas en instituciones elegibles.

(FIN) CNA/JJN