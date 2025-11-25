Presupuesto 2026 del Ministerio de Vivienda asciende a S/ 4,554 millones

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. - Andina/Captura Tv

Lima 26 Nov. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), sustentó hoy ante el pleno del Congreso, su proyecto de presupuesto 2026 que asciende a 4,552.6 millones de soles, con la finalidad de cerrar las brechas en agua, saneamiento y viviendas en el país.

Con estos recursos se financiarán 30,850 bonos habitacionales, la construcción de 6,391 viviendas rurales Wasiymi,el abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisterna, la cloración del agua en zonas rurales y 516 inversiones orientadas a cerrar brechas históricas en acceso a servicios esenciales para miles de familias.

En el ámbito urbano, destaca el Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado en Juliaca, por 352.9 millones de soles; el drenaje pluvial de Cusco, por 96.9 millones de soles,y el catastro urbano en Lambayeque, Piura y Lima, por 90.7 millones de soles, así como proyectos en los distritos de Carabayllo, Ventanilla, Ate, Santa Anita, Comas e Independencia, en Lima Metropolitana.

Asimismo, el ministerio ejecutará inversiones por 200.3 millones de soles para financiar 411 proyectos en zonas rurales, principalmente en la selva y la sierra sur.

Por ejemplo, en Loreto se promoverán 53 proyectos por 39.2 millones de soles; en Junín, 64 proyectos por 30.8 millones de soles, y en Puno, 54 proyectos por 26.7 millones de soles.

Estas inversiones permitirán cerrar brechas de agua y saneamiento entre las poblaciones más dispersas y vulnerables del país.

Desde el sector se afirmó que se mantendrá una gestión basada en el diálogo y la articulación, destacando que el presupuesto 2026 permitirá seguir llevando esperanza a comunidades urbanas y rurales.

“Exhorto al Congreso de la República a tener una ley de presupuesto acorde a nuestras necesidades; a los empresarios, a tener mayor responsabilidad social, y a la población, a tener esperanza en este Gobierno de transición, que sentará las bases para el próximo Gobierno” dijo el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

En cuanto a la ejecución presupuestal del presente año, se informó que al mes de noviembre del 2025 el sector alcanzó una ejecución de 3,951.1 millones de soles, equivalente al 83 % del presupuesto.

Esta gestión permitió avanzar con obras de agua y saneamiento, viviendas rurales Wasiymi, entrega de bonos habitacionales, abastecimiento gratuito de agua potable y mejoras viales.

Para fin de año, la ejecución llegará al 99%, reflejando eficiencia y resultados concretos.

Este avance se debe a una ejecución sostenida y planificada. Asimismo, se destacó que en los últimos meses del año se ejecutarán alrededor de 750 millones de soles adicionales, consolidando un cierre histórico que garantiza continuidad de obras y servicios sin retrasos para miles de hogares.