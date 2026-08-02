Pretensión salarial en Perú se incrementó 1.19% durante el primer semestre del 2026

Archivo - Perú.- Exportación manufacturera del Perú superó los US$ 2,400 millones en enero-abril 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La pretensión salarial en el Perú tuvo un incremento acumulado de 1.19% durante el primer semestre del presente año, indicó el último Index del Mercado Laboral de Bumeran.

El incremento acumulado del salario requerido en lo que va del 2026 es mayor al registrado en el primer semestre de 2025, que fue de 0.94%. Sin embargo es menor al registrado en el mismo periodo del año 2024, que fue de 2.70%.

“Los datos muestran un mercado laboral que avanza de manera gradual. Las expectativas salariales siguen creciendo de forma moderada, alcanzando el nivel más alto del semestre en junio. La tendencia de crecimiento sugiere que los talentos comienzan a valorar con mayor optimismo sus posibilidades de crecimiento profesional y económico”, explica Diego Tala Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Durante el 2026, el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en marzo con un incremento del 1.85%. Le siguen junio con un 1.22%, y mayo con un 1,06%.

La remuneración pretendida promedio alcanzó los S/ 3,475 por mes en junio, con un incremento del 1.22% respecto a mayo.

En enero, la remuneración pretendida fue de S/ 3,310 por mes; en febrero, de S/ 3,334 por mes; en marzo, de S/ 3,396 por mes; en abril, de S/ 3,398 por mes; y en mayo, de S/ 3,433 por mes.

En junio, el salario promedio de las posiciones de supervisor y jefe fue de S/ 5,569 por mes, con un aumento del 1.35% respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior fue de S/ 3,535 por mes, con un incremento del 1.28%; y en los niveles junior fue de S/ 2,365 por mes, con una suba de 0.80%.

En el transcurso del 2026, las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante junio en Sistemas con S/ 12,000 por mes para las posiciones de supervisor y jefe; en los meses de febrero y mayo en Urbanismo e Inversiones, Proyectos de Inversión respectivamente con S/ 6,000 por mes para los niveles semi senior y senior; y durante mayo en Urbanismo con S/ 5,500 por mes para el segmento junior.Durante ese mismo periodo, las posiciones con los sueldos promedio más bajos son camareros y pasantía con S/ 1,130 por mes durante abril, mayo y junio para el sector junior; Telemarketing en enero, Call Center en febrero y marzo, y Turismo en junio con S/ 1,500 por mes para los niveles semi senior y senior; y Secretaria en febrero, marzo y junio con S/ 1,600 por mes para el segmento de supervisor o jefe.

En la categoría junior, los puestos con salarios pretendidos más altos en cada sector son Urbanismo con S/ 5,000 por mes; Gerencia / Dirección General con S/ 4,000 por mes; Evaluación Económica y Seguridad Informática con S/ 3,500 por mes; Planeamiento Comercial y Responsabilidad Social con S/ 3,000 por mes; y Compensación y Planilla con S/ 2,500 por mes.Los puestos junior que tienen los salarios más bajos son Pasantía / Trainee con S/ 1,130 por mes; Call Center con S/ 1,500 por mes; Corporate Finance / Banca de Inversión con S/ 1,600 por mes; Comunicaciones Internas con S/ 1,800 por mes; Asistente de Tráfico con S/ 1,825 por mes; Selección con S/ 2,000 por mes; y Soporte Técnico con S/ 2,000 por mes.

En lo que respecta a las posiciones semi senior y senior, las posiciones con la pretensión salarial más alta son Impuestos con S/ 5,200 por mes; Ingeniería Geológica, Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto y Liderazgo de Proyecto con S/ 5,000 por mes; Comunicaciones Internas con S/ 4,500 por mes; Desarrollo de Negocios y Administración de Personal con S/ 4,000 por mes.

Turismo con S/ 1,500 por mes; Atención al Cliente con S/ 1,700 por mes; Ingeniería en Alimentos con S/ 2,000 por mes; Community Management con S/ 2,200 por mes; Administración con S/ 2,500 por mes; Selección con S/ 3,000 por mes; y Sistemas con S/ 2,700 por mes.

La brecha en el salario requerido según género alcanzó el 6.77% a favor de los hombres durante el mes de junio. El pico en la diferencia de las remuneraciones pretendidas se registró en marzo al alcanzar el 10.45%. En febrero fue de 9.95%, y en enero de 9.53%.

En junio, el salario requerido promedio por los hombres fue de S/ 3,552 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres es de S/ 3,327 por mes.

De esta manera, la brecha salarial según género es de 6.77% a favor de los varones, una disminución de 2.46 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y el nivel más bajo de lo que va del año.En comparación con el mes anterior, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 0.76%, mientras que el de las mujeres subió un 3.09%.La participación según género en el segmento junior representa un 55.14% para hombres y un 44.86% para mujeres. En los niveles semi senior y senior llega a un 68.40% para hombres y un 31.60% para mujeres. En los puestos de supervisor o jefe es de un 72.90% para hombres y un 27.10% para mujeres.

En términos de participación en las postulaciones según género, la mayor presencia de hombres se mantuvo a lo largo del semestre.

Sin embargo, en febrero se registró la mayor brecha, con un 59.22%, de participación masculina frente a un 40.78% femenina.

Esta diferencia se amplía con el aumento del nivel de seniority. En los niveles de supervisor o jefe, las postulaciones masculinas son considerablemente más altas, alcanzando un 72.90% en junio.