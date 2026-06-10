Prevén inicio de ejecución de 7 grandes proyectos mineros en Perú en transcurso del 2026

Perú.- Prevén inicio de ejecución de 7 grandes proyectos mineros en Perú en transcurso de 2026 - Andina/Mayra Figueroa, Viceministra De Minas.

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ratificó que Perú se sigue consolidando como un líder minero a escala mundial y latinoamericana, y para este año estima la ejecución financiera de siete grandes proyectos que permitirán generar inversiones por más de 4,365 millones de dólares.

Mayra Figueroa, viceministra de Minas, indicó que estos proyectos se concentran en Áncash, Arequipa, Pasco y Puno, uno de ellos ya está en implementación, que es el caso de Reposición San Rafael, un yacimiento de estaño operado por Minsur en la región altiplánica.

De todos los proyectos, el mayor volumen de inversión lo concentra el proyecto de Optimización Cerro Verde, que actualmente se encuentra en etapa de ingeniería de detalle y que

generará inversiones por más de 2,100 millones de dólares, además de incrementar la producción cuprífera del país.

Asimismo, se espera el inicio de ejecución de los proyectos Reposición Colquijirca (cobre) y Ampliación Huarón (plata) en Pasco; Corani (plata) en Puno; Ampliación Esperanza (oro) en Arequipa; y Ampliación Huancapetí (zinc) en Áncash.

Al brindar la conferencia "El Perú como destino de inversión minera: Competitividad y oportunidades para el futuro", la viceministra destacó que cada proyecto minero impulsa el desarrollo sostenible, con inversión, empleo, infraestructura y oportunidades para las comunidades.

"La minería responsable transforma los recursos naturales en oportunidades, infraestructura, servicios y bienestar para las personas, permitiendo apalancar la diversificación productiva, el ordenamiento territorial con estándares ambientales altos, y el establecimiento de alianzas entre el Estado, la población y los inversionistas para contribuir al desarrollo", señaló.

Estas afirmaciones las realizó durante su intervención en el desayuno empresarial "Infraestructura y minería: claves para viabilizar la inversión y mejorar la competitividad en el Perú", realizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

(FIN) NDP / MDV