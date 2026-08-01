Primer ministro de Aruba plantea fortalecer cooperación con Perú en desarrollo económico

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El primer ministro de Aruba, Mike Eman, visitó el Perú para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de la república.

En el marco de su visita, destacó las oportunidades para fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas estratégicas como seguridad, gestión del agua, agricultura, cambio climático y desarrollo económico. Estas prioridades también fueron parte de los temas abordados durante su agenda oficial en el país.

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"Perú tiene muchos sueños y también grandes desafíos. Desde Aruba queremos ser parte de ese desarrollo, compartiendo experiencias y fortaleciendo la cooperación en temas clave como la seguridad, la gestión del agua, la agricultura y las oportunidades económicas", señaló Eman.

Asimismo, el primer ministro de Aruba destacó el potencial del intercambio comercial entre ambos países, especialmente en el sector agrícola, por lo que señaló que Aruba busca seguir estrechando su relación con el Perú a través de nuevas oportunidades de inversión, comercio y turismo.

La conectividad aérea ha sido un factor clave en este acercamiento. Actualmente, Aruba cuenta con un vuelo directo diario desde Lima que conecta a ambas naciones en solo 4 horas, lo que ha impulsado el flujo de viajeros entre ambos destinos. Se estima que más de 10,000 peruanos visitarán la isla al cierre de este año.

Además, Aruba continuará promoviendo iniciativas para fortalecer los vínculos con el mercado peruano, incluyendo intercambios gastronómicos y acciones de promoción que contribuyan a consolidar una relación cada vez más estrecha entre ambas naciones.

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