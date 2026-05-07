Producción eléctrica nacional se dinamiza con mayor aporte del sur y liderazgo del centro

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Electricidad (DGE), informó que la producción de energía eléctrica a nivel nacional continúa mostrando un desempeño positivo y una progresiva diversificación de las fuentes de generación.

Según el análisis por zonas, publicado en el informe “Principales Indicadores del subsector Eléctrico 2026 a nivel nacional”, lazona Centrose mantiene como el principal polo de generación eléctrica del país, con una producción de 3 975 GWh en febrero de 2026, concentrando alrededor del 75% del total nacional, lo que reafirma su importancia en el abastecimiento energético.

Por su parte, lazona Suralcanzó los 980 GWh, registrando el mayor dinamismo con un crecimiento de 40% respecto al mismo mes del año anterior, consolidándose como una de las áreas con mayor expansión en generación eléctrica.

En tanto, lazona Norteprodujo 320 GWh (11%) y la zona Oriente 39 GWh (8%) reflejando un avance sostenido en la descentralización energética.

En cuanto a la estructura de generación por fuente en el mes de febrero del 2026 la energía hidráulica lideró la producción con 3 307 GWh seguida de la generación térmica con 1 607 GWh.

Energías renovables no convencionales

Por su parte, las energías renovables no convencionales continúan consolidándose, con una producción de 208 GWh de energía eólica y 192 GWh de energía solar, evidenciando un crecimiento progresivo dentro de la matriz energética nacional.

A nivel regional, destacan como principales zonas de producción de energía eléctrica los departamentos de Lima (1 830 GWh), Huancavelica (940 GWh), Junín (378 GWh) y Puno (248 GWh), los cuales concentran una parte significativa de la generación nacional.

Impulsando el sector eléctrico

El Minem señaló que reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo equilibrado del sector eléctrico, promoviendo inversiones que fortalezcan la generación en todas las regiones del país y consoliden una matriz energética diversificada y sostenible.

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