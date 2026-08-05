Producción de petróleo en Perú superó los 36,900 barriles diarios en julio

Archivo - Perú.- Precios del petróleo se disparan ante el bloqueo naval de Estados Unidos a Irán - Andina/Difusión - Archivo

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La producción de petróleo en el Perú alcanzó los 36,930 barriles por día (BPD) en julio del 2026, lo que representó un ligero incremento respecto a junio, aunque todavía se ubicó 23% por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año pasado, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), con base en cifras oficiales de Perupetro.

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El gremio detalló que los lotes con mayor producción fueron el Lote 95, ubicado en Loreto, con 10,658 barriles diarios; el Lote X, en Piura, con 8,233 barriles diarios; y el Lote Z-69, también en Piura, con 2,954 barriles diarios. En tanto, los lotes 67, XV, XX y Z-6, entre otros, no registraron producción durante el periodo analizado.

Por su parte, la producción de gas natural aumentó ligeramente al pasar de 1,551 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en junio a 1,554 MMPCD en julio del 2026, lo que además significó un crecimiento de 9.6% respecto a julio del año anterior.

Los mayores niveles de producción de gas natural correspondieron al Lote 88, con 979 MMPCD; seguido del Lote 56, con 302 MMPCD; y el Lote 57, con 199 MMPCD, todos ubicados en la región Cusco.

La SPH señaló que, si bien la producción petrolera mostró una leve recuperación frente al mes previo, la caída interanual refleja que el país mantiene una tendencia de reducción en la extracción de crudo.

En ese contexto, el gremio consideró necesario impulsar medidas que favorezcan la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos, mediante un marco regulatorio predecible, una mayor agilidad en la tramitación de permisos y condiciones que incentiven la inversión privada, con el objetivo de fortalecer las reservas y reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos.