Produce amplía alcance de plataforma de IA para emprendedores y productores

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que impulsará una nueva etapa de MAIA (MYPE AsesorIA), su plataforma basada en inteligencia artificial, con el objetivo de ampliar el acceso a información, servicios y orientación para micro y pequeñas empresas (Mype), pescadores artesanales, acuicultores, cooperativas e industrias de todo el país.

La iniciativa se concretó mediante la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Produce y la asociación Hacer Perú, acuerdo que permitirá fortalecer y ampliar progresivamente el alcance de la plataforma.

Según el ministerio, MAIA brinda orientación gratuita y permanente a través de WhatsApp, facilitando el acceso a información y herramientas para apoyar la gestión de actividades productivas y empresariales.

El titular de Produce, César Quispe Luján, señaló que esta nueva etapa busca acercar información y orientación a emprendedores y productores mediante una herramienta digital disponible las 24 horas del día.

"Con esta nueva etapa de MAIA estamos ampliando el acceso a información y orientación para emprendedores, Mype, pescadores, acuicultores, cooperativas y productores de todo el país, a través de una herramienta gratuita, disponible las 24 horas del día y al alcance de todos desde un celular", manifestó.

Produce indicó que, gracias al convenio, la plataforma incorporará progresivamente información y orientación relacionada con los distintos ámbitos de competencia del sector, entre ellos pesca, acuicultura, industria, comercio interno, cooperativas y Mype.

La entidad explicó que MAIA nació como una herramienta orientada a la atención de las micro y pequeñas empresas a través del Programa Nacional Tu Empresa, pero que ahora evolucionará hacia una plataforma de alcance sectorial para facilitar el acceso de más ciudadanos a los programas, servicios e intervenciones impulsados por el ministerio.

Asimismo, el convenio contempla la actualización permanente de la información disponible, la capacitación de usuarios, la difusión de los servicios de la plataforma y la implementación de mecanismos de retroalimentación para mejorar la atención.

Produce señaló que esta iniciativa forma parte de su estrategia de transformación digital orientada a reducir brechas de acceso a la información y fortalecer la productividad de los distintos actores económicos.

MAIA es una plataforma desarrollada por Hacer Perú que funciona a través de WhatsApp y brinda orientación gratuita sobre servicios, programas y oportunidades vinculadas a la pesca, acuicultura, industria, cooperativas y Mype.

El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante el número de WhatsApp 907 354 231.

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