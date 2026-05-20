Produce amplía plazo para concursos de innovación regional

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del programa ProInnóvate, amplió hasta el 26 de mayo el plazo de postulación a los concursos regionales de innovación y emprendimiento dirigidos a emprendedores y empresas de siete regiones del país.

El sector informó que los proyectos podrán presentarse hasta la 1:00 p. m. mediante el Sistema en Línea de ProInnóvate y destacó que la convocatoria contempla un financiamiento no reembolsable superior a 14,7 millones de soles.

Los concursos están dirigidos a iniciativas de las regiones Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna, con el objetivo de impulsar la innovación y reducir brechas tecnológicas y productivas.

Según detalló Produce, cada región administrará de manera autónoma hasta 2 millones 080 000 soles, esquema que busca descentralizar la asignación de recursos y fortalecer la gestión regional de proyectos de innovación.

La convocatoria contempla cuatro categorías: Emprendimientos Innovadores, orientada a startups con producto mínimo viable; Emprendimientos Dinámicos, para empresas en fase de escalamiento; Innovación Empresarial, enfocada en nuevos productos y procesos; y Validación de la Innovación, destinada a transformar prototipos en soluciones comerciales.

El programa informó que los concursos han sido diseñados de acuerdo con los sectores estratégicos y planes de desarrollo de cada región.

Entre los rubros priorizados figuran agroindustria, minería inteligente, turismo, industrias creativas, pesca, manufactura avanzada, metalmecánica, acuicultura, servicios transfronterizos y soluciones tecnológicas sostenibles.

Produce precisó que las bases y formularios de inscripción se encuentran disponibles en la plataforma digital de ProInnóvate, mientras que el envío de proyectos se realiza exclusivamente a través del sistema InnGenius.

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