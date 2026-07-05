Produce aumenta en 50,000 toneladas el límite de captura de pota para el 2026

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) incrementó en 50,000 toneladas el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del recurso calamar gigante o pota para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026.

Mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531917-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 00191-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el límite de captura pasó de 539,230 a 589,230 toneladas para las embarcaciones pesqueras que cuenten con permiso de pesca vigente.

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La norma precisa que, del 6 de julio al 31 de diciembre de este año, el límite de captura disponible asciende a 68,218 toneladas.

Asimismo, para las embarcaciones pesqueras artesanales menores a 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, se estableció un límite de captura de 98,411 toneladas, contabilizadas dentro del LMCTP total. De ese volumen, 12,800 toneladas podrán capturarse entre el 6 de julio y el 31 de diciembre.

Produce explicó que la modificación se sustenta en la opinión técnica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que recomendó adoptar un valor intermedio entre el rendimiento sostenible estimado y el límite superior de su intervalo de confianza, bajo criterios de manejo basado en riesgo, gradualidad y aprovechamiento sostenible del recurso.

La resolución dispone, además, que las direcciones competentes del ministerio realicen las acciones de difusión correspondientes y supervisen el cumplimiento de las nuevas disposiciones, en coordinación con los gobiernos regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en el ámbito de sus competencias.

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