Produce destinó S/ 452 millones para financiar más de 4,300 proyectos en últimos 5 años

Archivo - Perú.- Destinan S/ 618 millones para financiar cerca de 6,500 proyectos de innovación - Andina/Difusión - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

En los últimos cinco años (julio 2021 - junio 2026), el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate) del Ministerio de la Producción (Produce) impulsó la innovación y modernización tecnológica en el tejido empresarial a nivel nacional con una inversión que superó los 452 millones de soles invertidos en 4,348 proyectos a través de sus concursos de innovación, emprendimiento innovador, desarrollo productivo para vincular actores claves del ecosistema.

Estos recursos financieros fueron destinados principalmente a 2,385 micro y 1,203 pequeñas empresas (mypes), lo que les permitió desarrollar nuevos productos, servicios o mejorar los existentes; optimizar sus cadenas productivas, consolidarse en los mercados con mejores procesos logísticos o digitales o gestionar una red de actores claves para dinamizar la economía regional.

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En cumplimiento de su rol de motor para promover la innovación y transformación tecnológica descentralizada y frente al cambio climático, ProInnóvate también ha generado un impacto sectorial en regiones fuera de Lima. Siendo los territorios más innovadores después de la capital, Arequipa, Piura, San Martín, La Libertad; Junín y Cusco, entre otros.

El sector económico con mayor impacto del cofinanciamiento de ProInnóvate es Servicios, orientado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para distintos rubros, seguido de Manufactura y Comercio. Cabe señalar que en Manufactura se impulsan propuestas tecnológicas enfocadas en la agroindustria, alimentos, textil, cuero, calzado, entre otros.

Este balance de los últimos cinco años marca un nuevo punto de inicio para que ProInnóvate continúe impulsando proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, promoviendo el desarrollo tecnológico, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para el país.

Para alcanzar un mayor articulación y desarrollo productivo a nivel territorial, se ha puesto en marcha el relanzamiento del programa. El 5 de junio pasado, se culmino el proceso de transición del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación y se dio inicio al renovado Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo.

“ProInnóvate ha entrado a una nueva etapa enfocada en el desarrollo productivo a través de la innovación", destacó el director ejecutivo, Sergio Rodríguez Soria. El funcionario enfatizó que esta visión, fundamental y priorizada desde el sector, busca transformar al programa en una gran plataforma de articulación entre la academia, el Estado, los gobiernos regionales y los gremios empresariales, con el propósito de desplegar más fondos para proyectos en regiones, destacó durante una reciente actividad del ecosistema.

Esta nueva mirada amplía su intervención más allá de la innovación empresarial. Ahora incorpora instrumentos orientados al desarrollo productivo, como la adopción y transferencia tecnológica, el fortalecimiento de capacidades empresariales y la mejora de procesos productivos; reforzando la digitalización, las certificaciones y el fortalecimiento de las cadenas productivas, lo que permite que más mypes accedan a herramientas concretas para incrementar su productividad y competitividad.

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