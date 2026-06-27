Produce establece régimen provisional de pesca de merluza entre julio 2026 y junio 2027

Andina/Difusión

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) estableció el Régimen Provisional de Pesca del recurso merluza para el periodo comprendido entre julio del 2026 y junio del 2027, con una cuota inicial de captura de 10,000 toneladas, a fin de asegurar la continuidad de la actividad extractiva bajo criterios de sostenibilidad.

La medida, oficializada mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2529987-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial Nº 000187-2026-PRODUCEpublicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano, autoriza las actividades de pesca desde las 00:00 horas del 1 de julio del 2026 hasta el 30 de junio del 2027 en el área marítima comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 7 grados de latitud sur.

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Asimismo, la norma precisa queel límite máximo de captura total permisible (LMCTP) inicial de 10,000 toneladastiene carácter precautorio y podrá ser modificado de acuerdo con las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales, sobre la base de la evidencia científica que remita el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Produce indicó quela cuota inicial estará vigente hasta su agotamientoo hasta que el Imarpe presente la información técnica que sustente el establecimiento del límite máximo de captura correspondiente para todo el régimen provisional de pesca del periodo 2026-2027.

La resolución también mantiene diversas medidas de ordenamiento para preservar el recurso, entre ellas la prohibición de realizar operaciones de pesca al sur de los 7 grados de latitud sur, el uso obligatorio del sistema de seguimiento satelital en las embarcaciones autorizadas y la suspensión de faenas cuando la captura incidental de ejemplares juveniles supere los límites establecidos.

Finalmente, el ministerio señaló que el Imarpe continuará realizando el monitoreo permanente de los indicadores biológicos y pesqueros de la merluza, cuyos resultados servirán para evaluar la aplicación de nuevas medidas de conservación y el eventual ajuste de la cuota de captura durante la vigencia del régimen.

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