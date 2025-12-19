Produce optimiza la gestión sanitaria de moluscos bivalvos para proteger la salud pública

La actualización normativa beneficiará a titulares de áreas de producción, concesionarios acuícolas y pescadores artesanales con permiso de pesca, entre otros. - Andina/Produce/Difusión

Lima 20 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Decreto Supremo N° 023-2025-PRODUCE, modificó la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos con el objetivo de optimizar el modelo de gestión sanitaria de las áreas de producción a nivel nacional, reforzar la protección de la salud pública y mejorar la competitividad del sector pesquero y acuícola.

La actualización normativa consolida a laAutoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes)como el eje del sistema de gestión sanitaria, “fortaleciendo la fiscalización, la trazabilidad y el control de los moluscos bivalvos en toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la comercialización y exportación”.

Al respecto, elviceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos,señaló que esta modificación normativa “responde a la necesidad de contar con un sistema sanitario moderno, eficiente y alineado a estándares internacionales, que permita proteger la salud de los consumidores sin afectar la actividad productiva de pescadores y acuicultores”.

Barrientos añadió que“la norma introduce un enfoque diferenciado por tipo de especie y basado en la evaluación de riesgos,lo que permitirá focalizar mejor los esfuerzos de fiscalización, reducir tiempos administrativos y generar mayores oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales”.

Entre los principales cambios destacan la optimización de los plazos para la clasificación sanitaria de las áreas de producción –que ahora podrá ser anual, estacional o provisional–, la diferenciación de controles sanitarios entre moluscos pectínidos y no pectínidos, y la

incorporación de metodologías alternas de clasificación sanitaria.

Asimismo,se facilita el abastecimiento de semilla de moluscos bivalvosbajo un enfoque de control sanitario posterior y se precisan las condiciones para el aprovechamiento de moluscos de oportunidad dentro de concesiones acuícolas, con opinión técnica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)

Por su parte,la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra,destacó que “esta modificación fortalece la capacidad técnica de la autoridad sanitaria para anticipar riesgos, mejorar la trazabilidad y garantizar la inocuidad de los moluscos bivalvos, asegurando productos seguros para el consumo humano y confiables para los mercados de destino”.

Añadió quela norma también permitirá una mayor predictibilidad en las causales de reclasificación o retiro de la clasificación sanitariade las áreas de producción, así como una gestión más eficiente frente a cambios ambientales o eventos sanitarios.

La actualización beneficiará directamente a titulares de áreas de producción, concesionarios acuícolas, pescadores artesanales con permiso de pesca, plantas procesadoras y comercializadores, al establecer reglas claras, diferenciadas y técnicamente sustentadas.

En el 2025,Sanipes emitió más de 4,800 Declaraciones de Extracción, Recolección y/o Cosecha (DERC),cifra que se proyecta aumentar en aproximadamente 15 % anual con la implementación de la nueva norma.

Las modificaciones entrarán en plena vigencia tras un periodo de adecuación de hasta 180 días calendario, durante el cualSanipes actualizará los instrumentos técnicos necesarios para su correcta aplicación,detalló Produce en una nota de prensa.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });