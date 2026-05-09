Produce realizará capacitaciones para micro y pequeñas empresas en varias regiones

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que, a través del Programa Nacional Tu Empresa, realizará capacitaciones y actividades de fortalecimiento empresarial para las micro y pequeñas empresas en diversas regiones del país desde el 11 de mayo.

Señaló que las actividades forman parte de la Semana de la Mype y se desarrollarán en coordinación con gobiernos regionales, locales, instituciones académicas y aliados estratégicos, con el objetivo de impulsar la formalización, competitividad y crecimiento de los emprendimientos.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó que los emprendedores recibirán orientación en temas vinculados a formalización, digitalización, gestión empresarial y acceso a mercados.

“Los emprendedores fortalecerán sus capacidades para enfrentar los retos de un entorno cada vez más competitivo y en constante transformación”, señaló el titular del sector.

Produce detalló que las actividades se realizarán en regiones como Moquegua, Tacna, Arequipa, Junín, Lima, Lambayeque, Ayacucho y Puno, e incluirán capacitaciones en digitalización, encuentros empresariales, ferias regionales y sesiones de entrenamiento digital.

Asimismo, anunció la inauguración de nuevos Centros de Desarrollo Empresarial Agente en regiones, con el propósito de acercar los servicios del Estado a las MYPE.

El sector también resaltó el papel de las micro y pequeñas empresas en la economía nacional, al considerarlas un motor clave para la generación de empleo y la dinamización económica del país.

Cabe indicar que el Día Nacional de la MYPE se conmemora cada 15 de mayo como reconocimiento al aporte de este sector al desarrollo económico y empresarial del Perú.

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