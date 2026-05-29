Perú.- Produce suspende temporalmente la pesca de bonito tras alcanzar el 90% de la cuota anual

Andina/Vidal Tarqui

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que quedó prohibida, de manera temporal, la extracción y el desembarque del recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis) en todos los puntos del litoral peruano, luego de haberse alcanzado el 90% del Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) previsto para la pesquería de bonito en el 2026.

La disposición fue comunicada por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA), en cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero aprobadas mediante la Resolución Ministerial N.° 000114-2026-PRODUCE, que estableció las cuotas máximas permitidas para asegurar el aprovechamiento responsable y sostenible de la especie.

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En ese sentido, Produce precisó que actualmente no existe ningún punto autorizado para el desembarque del recurso bonito a nivel nacional, debido a que también perdió vigencia el listado de desembarcaderos habilitados para esta actividad.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que estas acciones responden al compromiso del Estado con la conservación de los recursos hidrobiológicos y la protección de la actividad pesquera formal.

“Las cuotas de captura se establecen sobre la base de criterios técnicos y científicos para asegurar la sostenibilidad del recurso bonito y evitar su sobreexplotación. El cumplimiento de estas medidas es fundamental para proteger el equilibrio del ecosistema marino y garantizar la continuidad de la pesca artesanal en beneficio de miles de familias peruanas”, afirmó.

Asimismo, el sector exhortó a armadores pesqueros, administradores de puntos de desembarque, transportistas, comercializadores, mercados, restaurantes y plantas de procesamiento a respetar las disposiciones vigentes y sumarse a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Produce recordó que las actividades extractivas del recurso bonito fueron suspendidas progresivamente tras verificarse el cumplimiento de los límites de captura establecidos para las distintas flotas autorizadas, conforme a las resoluciones emitidas por la autoridad pesquera.

Finalmente, el Ministerio de la Producción reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de supervisión y fiscalización en todo el litoral, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y preservar la sostenibilidad de la pesca peruana para las futuras generaciones.

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