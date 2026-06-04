Productores agrarios cuentan con Seguro Agrícola Catastrófico: cubre S/ 1,000 por hectárea

Perú.- Agro arequipeño conquista 52 países favorecido por crecimiento exportador sin precedentes - Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) señaló que está a disposición del sector agrario el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), medida de protección social del Estado.

Esta iniciativa apunta a proteger a los pequeños productores, priorizando laagricultura familiar de subsistencia.

“No es un bono, pero si es un Seguro Agrícola Catastrófico que se activa debido a la presencia de lluvias, heladas, granizos y otros eventos climatológicos que afectan a los productores”, dijo el Midagri.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego refirió queel seguro agrario es gratuito y la cobertura es de hasta 1,000 soles por hectárea.

En ese sentido, indicó que el productor tiene que reportar a las autoridades regionales para que coordinen con la compañía aseguradora la verificación en el campo y hacer efectivo el pago de la prima del seguro.

El Midagri manifestó queexisten 2,000 millones de soles para coberturar estos siniestrosen más de dos millones de hectáreas agrícolas.

Aseguró que las oficinas de seguros están coordinando con todos los gobiernos regionales para cubrir estos siniestros.

En ese sentido, exhortó a las autoridades regionales y municipalidades a orientar a los productores sobre cómo activar el seguro.

“Estamos trabajando en redes sociales sobre el procedimiento para que el productor acceda a ese beneficio que en algo aliviará su economía ante eventuales pérdidas registradas”, señaló.