Programa BonoGas posibilita que 926 colegios en todo el país accedan al gas natural

Andina/Colegios Públicos Van Accediendo Al Gas

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El programa BonoGas, administrado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), ha incorporado 926 instituciones educativas al servicio de gas natural en todo el territorio nacional, indicó hoy el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Permitiendo que miles de estudiantes, docentes y personal administrativo cuenten con una fuente de energía más limpia, segura y eficiente para la preparación de sus alimentos”, subrayó.

Asimismo, informó queel FISE ha superado los 1.7 millones de conexiones de gas natural en todas sus modalidades de intervención, cifra que representa una inversión aproximada de 2,000 millones de soles,consolidando el avance de la política de masificación del gas natural impulsada por el Gobierno.

En este sentido, indicó quemás de 3,500 estudiantes de las instituciones educativas N.° 109 Inca Manco Cápac y N.° 100 Santa Elizabeth, ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, fueron beneficiadas con el acceso al servicio de gas natural, gracias a las conexiones financiadas por el FISE,iniciativa impulsada por el Minem para fortalecer la infraestructura educativa y promover la inclusión energética.

Esta intervención representa el esfuerzo conjunto del Estado y la empresa privada para acercar los beneficios del gas natural a más instituciones públicas del país, incorporando un servicio esencial como el gas natural en beneficio de más de 3,500 estudiantes, que podrán desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

Cabe precisar que en la Institución Educativa N.° 109 Inca Manco Cápac se beneficiará a 2,061 estudiantes, mientras que en la I.E. N.° 100 Santa Elizabeth se favorecerá a 1,455 estudiantes, considerando la población proyectada para los próximos diez años.

Estas obras forman parte del convenio suscrito entre el FISE y el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario para implementar el servicio de gas natural en 15 instituciones educativas pertenecientes a la UGEL 05, de las cuales 14 se encuentran en San Juan de Lurigancho y una en el distrito de El Agustino.

“El Minem reafirma su compromiso de seguir impulsando la masificación del gas natural como una política pública que promueve el acceso a energía moderna, segura y sostenible, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento de servicios esenciales como la educación”,puntualizó el Ministerio de Energía y Minas.