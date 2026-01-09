Programa Contigo: conoce aquí las fechas de pago de tu pensión en 2026

La pensión se entrega de manera bimestral, a través de seis padrones, para que los usuarios cuenten con un apoyo económico del Estado. - Andina/Contigo

Lima 10 Ene. (ANDINA) -

Si eres usuario del Programa Nacional Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), esta información es para ti. Ya se encuentra aprobado el cronograma oficial de pagos 2026 de la pensión no contributiva, que beneficia a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema en todo el país.

La pensión de 300 soles se entrega de manera bimestral, a través de seis padrones, que permite a los usuarios contar con un apoyo económico del Estado para mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores. El primer pago está programado para el 24 de febrero.

Cronograma de pagos 2026

Las fechas establecidas para el cobro de la pensión son las siguientes:

— Padrón I (enero-febrero): 24 de febrero— Padrón II (marzo-abril): 25 de abril— Padrón III (mayo-junio): 20 de junio— Padrón IV (julio-agosto): 22 de agosto— Padrón V (setiembre-octubre): 24 de octubre— Padrón VI (noviembre-diciembre): 5 de diciembre

¿Dónde y cómo cobrar la pensión?

Gracias al convenio entre el Midis y el Banco de la Nación, los usuarios o sus personas autorizadas pueden cobrar la pensión de manera segura en

— Agencias del Banco de la Nación— Cajeros automáticos del Banco de la Nación— Agentes MultiRed autorizados.

Este mecanismo facilita un cobro oportuno, accesible y sin intermediarios.

Requisitos para pertenecer al programa Contigo

Para ser usuario del Programa Nacional Contigo, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Tener discapacidad severa, acreditada con certificado.— Encontrarte en situación de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).— No percibir ingresos ni pensiones de otras entidades públicas o privadas.

¿Cómo verificar si perteneces al programa?

Si deseas confirmar si eres usuario del programa Contigo puedes

— Comunicarte al (01) 644 9006, opción 1— Revisar la información difundida en las redes sociales oficiales del Programa Nacional Contigo.— Escribir al correo consultas@contigo.gob.pe— Ingresar al siguiente enlace: https://sicontigo.contigo.gob.pe/#

El Midis, a través del Programa Nacional Contigo, reafirma su compromiso de garantizar una atención oportuna y transparente a las personas con discapacidad severa, promoviendo su inclusión social y bienestar.