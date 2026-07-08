ProInnóvate busca impulsar desarrollo productivo e innovación regional

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El director ejecutivo del Programa de Innovación y Desarrollo Productivo, ProInnóvate, del Ministerio de la Producción (Produce), Sergio Rodríguez Soria, anunció el nuevo enfoque que orientará las acciones de la institución, con énfasis en promover el desarrollo productivo mediante la innovación y fortalecer la articulación entre el Estado, la academia y el sector empresarial.

Durante su participación en el Networking Empresarial de Innovación “Transformando desafíos en oportunidades”, organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de su Incubadora de Empresas Innovadoras 1551, el funcionario señaló que ProInnóvate inició una nueva etapa.

“ProInnóvate ha entrado a una nueva etapa enfocada en el desarrollo productivo a través de la innovación”, afirmó Rodríguez Soria.

En esa línea, explicó que esta visión busca transformar al programa en una plataforma de articulación entre la academia, el Estado, los gobiernos regionales y los gremios empresariales, con el objetivo de desplegar más fondos para proyectos en las regiones.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los vínculos con la academia y generar alianzas con la UNMSM para potenciar los proyectos de investigación que desarrolla, aprovechar su talento humano y equipamiento técnico, y ponerlos al servicio del país.

Durante el encuentro, la ejecutiva de proyectos de ProInnóvate, Vanessa Bazán Gómez, presentó la ponencia “Oportunidades, desafíos y transferencia tecnológica para las empresas”, en la que dio a conocer los portafolios de concursos que gestiona el programa para promover proyectos de innovación, desarrollo productivo y emprendimientos innovadores y de base tecnológica.

Espacio de articulación

El evento contó con la participación del vicerrector de Investigación y Posgrado de la UNMSM, José Segundo Niño Montero; el responsable de 1551 Incubadora de la UNMSM, Jorge Luis Inche Mitma; y la gerente de 1551 Incubadora de la UNMSM, Ivanna Lazo Meneghini, entre otros representantes.

La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes de empresas y organizaciones públicas y privadas, y tuvo como propósito promover la colaboración entre la academia, el Estado y el sector empresarial para impulsar iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo del país.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });