ProInnóvate financiará proyectos por S/ 1.8 millones: mira qué innovaciones ganaron

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

En una apuesta por la descentralización efectiva de la promoción de la innovación, el Ministerio de la Producción (Produce), a través de ProInnóvate, anunció a los ganadores de la primera convocatoria de los Concursos Regionales 2026, que beneficia a proyectos de emprendimientos de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna.

Las iniciativas seleccionadas, lideradas por emprendedores y mipymes de sectores como agroindustria, agroexportación, manufactura y turismo, entre otros, corresponden a la categoría de Emprendimientos Innovadores.

Cada propuesta recibirá un cofinanciamiento no reembolsable de entre 56,000 soles y 80,000 soles para validar comercialmente sus soluciones y acelerar su ingreso al mercado nacional e internacional. El fondo total asciende a 1.8 millones de soles y beneficiará a 28 emprendimientos innovadores.

"A través de esta primera categoría vamos a transferir 1.8 millones de soles a emprendimientos innovadores. Este beneficio permitirá generar más empleo, poner nuevas tecnologías al servicio de las cadenas productivas y promover el desarrollo competitivo en nuestras regiones. La importante participación regional que hemos recibido nos impulsa a seguir construyendo un Perú más innovador y competitivo", destacó el director ejecutivo de ProInnóvate, Sergio Rodríguez Soria.

Señaló que el proceso de postulación para las categorías de Emprendedores Innovadores y Dinámicos de los Concursos Regionales, desarrollado entre abril y mayo de este año, superó las expectativas al registrar 526 propuestas provenientes de las siete regiones participantes. Los proyectos fueron rigurosamente evaluados bajo criterios de grado de innovación, viabilidad comercial e impacto directo en el mercado.

19 concursos en 7 regiones

En abril de este añoProduce, a través de ProInnóvate, lanzó 19 concursos de financiamiento con una inversión total de más de 14 millones de soles orientados exclusivamente a fortalecer las cadenas de valor y cerrar brechas tecnológicas en las siete regiones beneficiadas.

Tras el anuncio de los primeros ganadores de estos financiamientos el sector alista para las próximas semanas la presentación de los ganadores de los concursos de Innovación Empresarial, destinados al desarrollo de productos y procesos innovadores, y de Validación de la Innovación, orientados al escalamiento de prototipos hacia soluciones comercializables en el mercado.

Un modelo descentralizado: El enfoque DER 3.0

A diferencia de las convocatorias tradicionales operadas desde Lima, los Concursos Regionales gestionados por ProInnóvate brindan autonomía a los propios actores locales para gestionar la demanda de sus territorios, respaldados con la experiencia de ProInnóvate y un presupuesto asignado de hasta S/2 millones en fondos no reembolsables por cada jurisdicción.

Los Concursos Regionales forman parte de una ambiciosa estrategia impulsada en la nueva etapa de ProInnóvate que responden al gran desafío de descentralizar la innovación, con mayor inversión en más regiones para impactar directamente en el crecimiento de más emprendedores y empresarios locales. De igual forma, sienta las bases para extender este modelo participativo y descentralizado a más regiones del Perú.