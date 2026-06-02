ProInnóvate impulsa proyectos que transforman residuos en negocios sostenibles

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El reciclador se ha convertido en un agente clave para el desarrollo de modelos de negocio innovadores. En el marco del Día Nacional del Reciclador, que se celebra el 1 de junio, presentamos tres iniciativas circulares que escalan en el mercado con el respaldo técnico y financiero del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (Produce).

En cada uno de estos proyectos, los recicladores actúan como aliados estratégicos de la cadena productiva. Su labor constituye el primer eslabón para transformar los residuos cotidianos en nuevos recursos de valor, logrando reinsertarlos en el mercado bajo un enfoque de economía circular.

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Sinba: Es una empresa de impacto social que desarrolla soluciones sostenibles a problemas medioambientales mediante un modelo de economía circular. En su objetivo de darle un nuevo uso a los residuos orgánicos e inorgánicos, Sinba trabaja en alianza con un equipo de recicladores, con los cuales aplica un modelo de comercio justo e impulsa su profesionalización.

A la fecha, ha interactuado con 339 recicladores, entre talleres, campañas de salud y compras de alimentos, a través de un sistema de beneficios para ellos y sus familias.

Greendeal: Dedicada a la transformación de residuos de plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos en mobiliario sostenible para diversos propósitos, esta empresa trabaja de la mano de recicladores que los proveen de plástico RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y quienes inician esta industria, que requiere de técnicas especializadas para el manejo de los polímeros de la materia prima.

A la fecha, GreenDeal ha valorizado 20 toneladas de plástico de residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y trabaja con 15 recicladores.

Plastic Corporations: Transformando basura plástica en oportunidades (Piura).De la mano de una decena de recicladores, la empresa Plastic Corporation combate la contaminación ambiental y salvaguarda los ecosistemas naturales. Así, transforma estos insumos de un solo uso en piezas de mobiliario de madera plástica, duraderas y funcionales con una gran capacidad de soportar esfuerzos mecánicos, impactos y condiciones climáticas adversas sin experimentar daños significativos.

Una jornada diaria de productiva de Plastic Corporation procesa aproximadamente 2.5 toneladas de residuos. Actualmente, la empresa labora en alianza con 10 recicladores, con los cuales buscan fidelizarlos para realizar un trabajo conjunto y formal.

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, el Perú produce más de 9 millones de residuos al año. De estos, el 78% puede ser reutilizado para darle un nuevo uso, reintroduciéndolos en la cadena de valor.

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