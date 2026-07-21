ProInnóvate lanza Programa de Garantías Tecnológicas para mipymes peruanas

Andina/Proinnóvate Anuncia Concurso Para Otorgar

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate) lanza su programa de Garantías Tecnológicas a fin de elevar la competitividad empresarial a partir de la innovación y modernización tecnológica, anunció su director ejecutivo, Sergio Rodríguez Soria.

Esta iniciativa otorgará un respaldo de hasta 720,000 soles para que las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) inviertan en la modernización de sus equipos e innovación de procesos en destinos comerciales nacionales y extranjeros.

“Respecto de la introducción de la innovación y adquisición de tecnología, ProInnóvate ha desarrollado un instrumento para que las empresas puedan comprar maquinaria o escalar sus innovaciones: el Programa de Garantías Tecnológicas”, indicó Rodríguez Soria.

“Estos concursos buscan facilitar el acceso a recursos para las mipyme, para que obtengan financiamiento del sector financiero privado a través de una garantía otorgada por ProInnóvate para cubrir el préstamo de la entidad financiera al 80%”,enfatizó.

Este anuncio lo hizo durante la presentación “Instrumentos de financiamiento, gestionados por ProInnóvate”, realizada en la Rueda de Tecnologías Circulares organizada por el ministerio de la Producción y sus aliados como la Unión Europea, la GIZ y la AHK Perú, en el marco de la II Cumbre PRODUCE Circular.

Durante su intervención, Rodríguez Soría, destacó el nuevo enfoque que viene ejecutando ProInnóvate a partir del relanzamiento del programa (a inicios de junio de este año).

Asimismo, se busca ampliar el impacto de la entidad de 1,500 a 10,000 empresas en los próximos tres años, priorizando una mayor intervención en regiones.

Concursos del Programa de Garantías Tecnológicas

Garantías Tecnológicas para proyectos de Innovación brinda financiamiento de hasta 720,000 soles para innovaciones tecnológicas y este concurso está dirigido a la mipyme, incluyendo cooperativas agrarias, que han desarrollado proyectos de innovación cofinanciados previamente por ProInnóvate y cuyas soluciones hayan sido validadas y se encuentran listas para su producción.

Los proyectos bajo esta modalidad deben ejecutarse en un plazo de 12 hasta 36 meses.

De otro lado, el concurso Garantías Tecnológicas para modernización tecnológica que también cuenta con un financiamiento de hasta 720,000 soles pero dirigida a implementar tecnologías recomendadas por los CITEs en los últimos 2 años, adopción de tecnologías para mejorar procesos/productos que incluye compra de equipos y capacitaciones.

El proyecto debe desarrollarse en un plazo de 12 a 48 meses como máximo

¿Qué se puede adquirir con las Garantías Tecnológicas?

Con el préstamo garantizado se pueden financiar aquellos rubros que se relacionan directamente con el proyecto de innovación o de modernización tecnológica, tales como compra de equipos y maquinaria, obras civiles menores, contratación de personal, contratación de servicios, consultorías especializadas, compra de materiales, insumos y otros gastos relacionados directamente con el proyecto.

Próximo lanzamiento:

La bases y anexos de este concurso se encontrarán disponibles en lapágina de web de ProInnóvatea partir del mes de agosto de 2026.

El proceso de postulación se realizará a través del

Sistema en Línea de ProInnóvate.