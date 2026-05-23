ProInversión adjudica proyecto clave a favor del Hospital del Niño de San Borja

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Perú da un paso decisivo para garantizar la continuidad y calidad de atención de miles de niños y adolescentes con enfermedades de alta complejidad. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó el proyecto de gestión integral de la operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB) a la concesionaria Proyectos de Infraestructura Sucursal del Perú, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

El acto público de adjudicación contó con la participación del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, la directora general del INSN - SB, Zulema Tomas Gonzales y funcionarios del Ministerio de Salud, quienes destacaron la importancia de este modelo para asegurar servicios hospitalarios modernos, sostenibles y de alta calidad.

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Con una inversión estimada de 317 millones de dólares y un contrato de 17 años, el proyecto permitirá asegurar la operación continua, mantenimiento y modernización tecnológica de uno de los hospitales pediátricos más importantes de Latinoamérica. La concesión contempla servicios “bata gris” y “bata verde”, incluyendo mantenimiento de infraestructura y equipamiento, alimentación, lavandería, limpieza, seguridad, esterilización y patología clínica, garantizando que el instituto opere con altos estándares de calidad y tecnología permanentemente actualizada.

“Cuando un niño enfrenta una enfermedad compleja, cada minuto y cada equipo médico pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta APP tiene un propósito profundamente humano asegurar que los médicos cuenten siempre con infraestructura operativa, tecnología moderna y servicios funcionando al más alto nivel para seguir salvando vidas. Ese es el verdadero valor de una inversión bien hecha”, señaló Luis Del Carpio, titular de ProInversión.

Uno de los aspectos más importantes del contrato es que la concesionaria será responsable de la reposición permanente del equipamiento hospitalario durante toda la vigencia de la concesión, asegurando actualización tecnológica continua y sostenibilidad operativa en beneficio de los pacientes pediátricos. “Además, desde la Agencia se realizará la ejecución contractual de manera activa los 17 años de concesión, fortaleciendo la articulación para asegurar que el proyecto mantenga los estándares de calidad y servicio que necesitan los pacientes y sus familias”, añadió Del Carpio.

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un centro de referencia nacional y latinoamericano especializado en cirugías cardiovasculares, neurocirugía, trasplantes, atención neonatal y tratamiento de quemaduras. Cuenta con 241 camas hospitalarias, 59 camas UCI y seis camas UCI neonatales, atendiendo casos altamente especializados provenientes de todo el país.

Con esta adjudicación, el Estado fortalece un modelo de Asociación Público-Privada que ya ha demostrado resultados positivos en la mejora de la atención pediátrica y en la reducción de la mortalidad infantil, manteniendo la gratuidad de los servicios médicos a cargo del Ministerio de Salud.

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