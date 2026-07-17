ProInversión adjudica proyecto de planta de tratamiento por más de US$ 123 millones

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajamarca por un monto superior a los 123 millones de dólares. La iniciativa, que se desarrollará mediante una Asociación Público-Privada (APP), beneficiará a más de 365,000 habitantes con una moderna infraestructura de saneamiento.

La entidad informó que la buena pro fue otorgada a la empresa FCC Aqualia S.A., que tendrá a su cargo el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que la adjudicación forma parte de los proyectos impulsados por la entidad en diversos sectores y señaló que la institución continuará acompañando las inversiones hasta su ejecución para asegurar que se conviertan en obras y servicios para la población.

Según ProInversión, la adjudicación es resultado de un proceso competitivo que permitió seleccionar la mejor propuesta técnica y económica para ejecutar una de las principales obras de saneamiento del país.

El proyecto contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema principal de recolección de aguas residuales de Cajamarca, así como de una planta con capacidad para tratar un caudal promedio de aproximadamente 0.6 metros cúbicos por segundo.

La entidad explicó que actualmente las aguas residuales de la ciudad son descargadas sin tratamiento en los ríos Mashcón, San Lucas y Cajamarquino. Con la ejecución de la PTAR se busca eliminar esta situación, recuperar estos cuerpos de agua y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la zona.

Asimismo, indicó que la infraestructura favorecerá la protección de la salud pública, la recuperación de la flora y fauna del valle, mejores condiciones para la actividad agrícola y nuevas oportunidades para el aprovechamiento sostenible del agua tratada.

ProInversión agregó que la ejecución del proyecto también generará empleo durante las etapas de construcción y operación, contribuyendo al desarrollo económico de Cajamarca y al cierre de una de las principales brechas de saneamiento de la región.

Durante la ceremonia de adjudicación participaron el alcalde provincial de Cajamarca, Eduardo Quiroz; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Campos; el exalcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez; y representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.