ProInversión busca consolidar nuevas inversiones españolas por US$ 40,000 millones

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La delegación peruana, integrada por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, concluyó la misión oficial de promoción de inversiones en Madrid, España, captando el interés de inversionistas y actores estratégicos del ecosistema empresarial español tras promover inversiones por 40,000 millones de dólares; así como las sólidas ventajas competitivas de nuestro país y las grandes proyecciones para el desarrollo de infraestructura estratégica orientada al cierre de brechas fundamentales.

La agenda contempló el desarrollo del roadshow “Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”, así como reuniones bilaterales con inversionistas, operadores, fondos y entidades financieras interesadas en participar en proyectos promovidos por el Estado peruano bajo las modalidades de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos (PA).

-Minem aprueba oficialmente el Balance Nacional de Energía 2024 con información regional

Durante la actividad, ProInversión presentó su portafolio institucional 2026-2028, que contempla un total de 91 proyectos y 6 adendas que suman una inversión aproximada de 40,000 millones de dólares. La cartera incluye 27 proyectos de Transporte y Telecomunicaciones por 6,411 millones, 22 iniciativas de Energía y Minas por 8,014 millones, 19 proyectos de Agua y Saneamiento por 5,368 millones, nueve proyectos de Salud por 3,931 millones y cuatro proyectos de Agricultura e Irrigación por 5,380 millones.

Entre las iniciativas de mayor escala presentadas figuran los puertos de Corio (Arequipa) y Eten (Lambayeque), así como las futuras Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima, proyectos destinados a ampliar la capacidad logística y mejorar la movilidad urbana para millones de usuarios.

Durante el evento, el titular de ProInversión también destacó el importante impacto y los lazos que nos unen con el empresariado español, el cual ya cuenta con una sólida presencia en el país a través de 20 empresas que lideran 32 proyectos emblemáticos con una inversión adjudicada que supera los 12,393 millones.

Resaltó, asimismo, que el portafolio refleja la estabilidad macroeconómica y el marco favorable para la inversión privada en Perú, en momentos en que el país busca atraer mayor capital internacional para acelerar el desarrollo de infraestructura estratégica.

La misión fue liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y contó con la activa participación del embajador del Perú en el Reino de España, Luis Iberico, en el marco de una estrategia articulada de promoción internacional de inversiones y posicionamiento del Perú como destino atractivo para la inversión privada con el soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en España y la OCEX Madrid.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });