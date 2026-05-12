Proinversión: Cusco modernizará siete colegios con inversión de S/ 208 millones vía OxI

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El Gobierno Regional de Cusco entregó los terrenos para iniciar la ejecución de cinco proyectos educativos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que permitirán modernizar siete instituciones educativas con una inversión aproximada de 208.8 millones de soles, informó Proinversión.

La entidad señaló que las obras beneficiarán directamente a 2133 estudiantes de inicial, primaria, secundaria y educación básica especial en las provincias de Acomayo, Calca, Paruro y Cusco.

Proinversión indicó que la firma del “Acta de Entrega de Terreno para el Inicio de la Ejecución del Convenio de Inversión Regional – Obligación de Elaboración de Expediente Técnico” marca el inicio formal de una nueva etapa para concretar proyectos educativos esperados por las comunidades beneficiarias.

Los proyectos estarán a cargo del Banco de Crédito del Perú y fueron adjudicados entre noviembre y diciembre de 2025 en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Entre las principales intervenciones figura el mejoramiento y ampliación de las instituciones educativas iniciales 96, 526 y 531, ubicadas en los distritos de Acomayo y Sangarará, con una inversión estimada de 28.8 millones de soles y en beneficio de 238 estudiantes.

Asimismo, se ejecutará el mejoramiento del servicio de educación secundaria de la institución educativa 501225, en el centro poblado de Chaupimayo, distrito de Lamay, provincia de Calca, con una inversión de 25.1 millones de soles.

Otro de los proyectos contempla el mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa 50056 Túpac Amaru, en Pomacanchi, provincia de Acomayo, con una inversión de 37.6 millones de soles para beneficiar a 270 estudiantes.

También se desarrollará el mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en el centro poblado Sahua Sahua, distrito de Omacha, provincia de Paruro, con una inversión aproximada de 67 millones de soles.

En la provincia de Cusco, se ejecutará el mejoramiento de las instituciones educativas 463 y 50820, en el distrito de Santiago, con una inversión estimada de 50.2 millones de soles y en beneficio de 1167 escolares.

Proinversión destacó que el mecanismo de Obras por Impuestos permite acelerar la ejecución de infraestructura pública mediante el trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada.

La entidad agregó que continuará brindando asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para impulsar proyectos orientados al cierre de brechas en sectores prioritarios como educación, salud, saneamiento y seguridad.

En la ceremonia participaron el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, representantes de Proinversión, autoridades locales y funcionarios vinculados a la promoción de inversiones.

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