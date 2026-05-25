Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) y la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú suscribieron un Memorando de Entendimiento orientado a fortalecer la colaboración bilateral para promover, facilitar y movilizar inversión privada estadounidense hacia proyectos estratégicos en el país, con impacto directo en el cierre de brechas de infraestructura, la generación de empleo y la mejora de servicios para la ciudadanía.

El acuerdo fue suscrito por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, y el embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en el Perú, Bernie Navarro, durante una ceremonia realizada en la residencia del embajador estadounidense, en Lima. La actividad contó también con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo; la directora general de la Dirección General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Eugenia Chiozza Bruce; y representantes de gremios privados.

-MEF: economía peruana habría crecido más de 3.6% en abril del 2026

Este entendimiento se sustenta en la sólida relación económica entre el Perú y Estados Unidos, basada en acuerdos comerciales vigentes, el dinamismo de los flujos de comercio e inversión y la presencia de empresas estadounidenses en sectores estratégicos de la economía peruana. Asimismo, reconoce las nuevas oportunidades que abre la reconfiguración de las cadenas globales de suministro para movilizar capital privado hacia economías emergentes como el Perú.

El memorando se suscribe considerando el potencial existente para ampliar la inversión del sector privado estadounidense en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología, minerales críticos, telecomunicaciones y otros sectores prioritarios.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que este acuerdo fortalece la confianza internacional en el Perú y abre una nueva etapa de trabajo conjunto para atraer inversiones que se traduzcan en mejores servicios públicos, mayor competitividad regional y oportunidades concretas para más peruanos.

En el marco del memorando, ProInversión y la Embajada de Estados Unidos tienen previsto colaborar en actividades de promoción de inversiones bilaterales, intercambio de información sobre proyectos y oportunidades, desarrollo de seminarios, foros, reuniones empresariales, misiones institucionales y roadshows, así como en la articulación con entidades públicas peruanas, empresas e inversionistas estadounidenses interesados en participar en proyectos de inversión en el país. Actualmente se viene trabajando en la organización de un roadshow para el mes de julio.

El acuerdo también contempla la coordinación con agencias federales relevantes de Estados Unidos, especialmente aquellas vinculadas al financiamiento, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en promoción, atracción, facilitación, estructuración y financiamiento de proyectos. Además, considera acciones conjuntas para mejorar el clima de inversión en el Perú y catalizar una mayor participación de capital estadounidense en diversos sectores.

El memorando suscrito forma parte del trabajo transversal que viene realizando ProInversión en materia de promoción de inversión extranjera directa, además de la promoción de la cartera de proyecto, en el marco de sus nuevas funciones.

La presencia de capital estadounidense en proyectos promovidos por ProInversión es clave y centran en sectores estratégicos como electricidad, salud y telecomunicaciones, contribuyendo a generar empleo, dinamizar economías locales y mejorar infraestructura para el desarrollo territorial.

En los últimos 24 años, ProInversión ha consolidado al Perú como un destino confiable y competitivo para la inversión extranjera de largo plazo. La participación sostenida de inversionistas estadounidenses refleja la confianza en el marco fiscal, macroeconómico y jurídico del país, así como en mecanismos de facilitación como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV y los Convenios de Estabilidad Jurídica.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });