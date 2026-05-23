ProInversión y gremios privados impulsan infraestructura de alto impacto en Arequipa

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Lima 23 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión), junto con gremios empresariales nacionales y regionales, representantes de la academia y actores estratégicos de Arequipa, suscribió el Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, una iniciativa orientada a impulsar proyectos de alto impacto económico y social que contribuyan al cierre de brechas, la competitividad territorial, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de la población.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que el Perú atraviesa una oportunidad histórica para convertirse en una de las principales plataformas logísticas, energéticas y productivas de América Latina, impulsada por proyectos estratégicos de infraestructura, integración regional y promoción de inversiones.

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Durante su participación en Arequipa, Del Carpio sostuvo que el sur peruano debe consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo de Sudamérica, articulando iniciativas como Puerto de Matarani, Puerto de Corio, el Puerto Seco de Puno, la Longitudinal de la Sierra, así como proyectos vinculados al gas, minería, turismo y agroindustria.

En esa línea, destacó que la consolidación del Corredor del Sur permitiría conectar eficientemente a Brasil con Asia a través del Perú, redefiniendo la estructura económica nacional y fortaleciendo el rol estratégico de regiones como Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Cusco.

Asimismo, remarcó que Corio podría convertirse en una de las decisiones estratégicas más importantes del siglo XXI para el país, mientras insistió en la necesidad de acelerar la masificación del gas en el sur peruano. “El Perú no puede seguir postergando el gas para el sur ni la masificación nacional del gas. El gas es competitividad, es industria, es descentralización, es vida”, manifestó.

Respecto al modelo de promoción de inversiones, el titular de ProInversión destacó el fortalecimiento de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y de las Obras por Impuestos (OxI) como mecanismos fundamentales para acelerar infraestructura y mejorar la competitividad nacional.

Añadió que ProInversión viene impulsando un modelo más moderno de gestión de proyectos denominado APP 5.0, orientado a mejorar todo el ciclo de inversión y fortalecer la gobernanza y la capacidad de ejecución. “Hoy ProInversión tiene un rol mucho más potente y moderno, participando en todo el ciclo del proyecto y asumiendo incluso el rol de concedente. Eso en ProInversión lo llamamos APP 5.0”, explicó.

Cartera de inversiones

Por su parte, Edgar Patiño, director de Servicios al Inversionista de ProInversión, presentó una cartera de proyectos APP que supera los 40,000 millones de dólares, destacando que en favor de Arequipa se promueve un portafolio de 8 iniciativas APP, que requieren una inversión estimada de 3,098 millones de dólares, como la Adenda del 2do Grupo de Aeropuertos Regionales, SIT GAS, Majes Siguas II Etapa, entre otros.

Además, resaltó que, en los últimos 23 años, Arequipa registra 23 proyectos APP adjudicados por 4,125 millones de dólares, entre ellos Adenda Terminal Portuario Matarani (1,073 millones de dólares). Asimismo, se han adjudicado 14 Proyectos en Activos por 59 millones de dólares, destacando proyectos de Banda Ancha, por 52.7 millones de dólares.

OxI en Arequipa

Respecto a Obras por Impuestos, Edgar Patiño precisó que, entre enero y abril de 2026, se adjudicaron Obras por Impuestos por más de 3,000 millones de soles en todo el país, mientras que el potencial de ejecución nacional bajo este mecanismo supera los 60,000 millones de soles.

Añadió que Arequipa cuenta con un potencial de 4,103 millones de soles para ejecutar inversiones mediante Obras por Impuestos, de acuerdo con los topes máximos de capacidad anual establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la emisión de Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Además, recordó que Arequipa registra 141 proyectos adjudicados y/o ejecutados mediante Obras por Impuestos por más de 2,521 millones de soles.

Pacto para el desarrollo sostenible

El pacto fue suscrito por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio; el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello; presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James; presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel; gerente general de Cofide, Jose Sarmiento, y otros representantes del sector privado, la academia y actores regionales.

El Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo plantea una nueva forma de trabajo articulado entre Estado, empresa, academia y regiones, bajo objetivos comunes: destrabar proyectos, cerrar brechas, fortalecer la competitividad regional y promover empleo formal, sostenible y de calidad.

La iniciativa también será impulsada en Huancayo, Junín, el viernes 29 de mayo, como parte de una agenda nacional para promover infraestructura estratégica con enfoque territorial y social.