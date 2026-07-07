ProInversión impulsa 694 intervenciones por S/ 19,593 millones vía Obras por Impuestos

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Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) impulsa una cartera de 694 intervenciones por 19,593 millones de soles mediante Obras por Impuestos, orientada a acelerar inversiones en infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de millones de peruanos, informó su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio.

Durante su exposición “Obras por Impuestos: Oportunidades y Confianza”, Del Carpio destacó que esta cartera representa una gran oportunidad para movilizar inversión privada hacia las necesidades más urgentes de la población y contribuir al cierre de brechas en todo el territorio nacional, sobre todo en un contexto de la eventual ocurrencia del fenómeno El Niño.

“Detrás de cada proyecto hay una necesidad concreta de la población: más colegios y hospitales que brinden servicios de calidad, vías que conectan, infraestructura de riego que no pueden seguir esperando. Obras por Impuestos es un mecanismo que convierte capacidad financiera y voluntad de gestión en resultados reales para las familias”, resaltó el presidente ejecutivo de ProInversión.

De la cartera total, 62 intervenciones por 2,271 millones de soles cuentan con informe previo de la Contraloría; 80 por 2,309 millones de soles se encuentran en actos previos; 164 por 4,092 millones de soles ya han sido priorizadas; 326 por 8,207 millones de soles están por priorizar, y 62 por 2,764 millones de soles se encuentran a nivel de idea.

Por tipo de intervención, la cartera comprende 13 inversiones en establecimientos de salud hospitalarios por 2,233 millones de soles; 137 inversiones en vías urbanas por 1,889 millones de soles; 22 inversiones en infraestructura de riego por 1,850 millones de soles; y 15 inversiones en carreteras departamentales por 1,734 millones de soles. Otras 507 intervenciones, vinculadas a educación, saneamiento, seguridad y otros sectores, representan 11,887 millones de soles.

“Tenemos una cartera amplia, descentralizada y con alto impacto social. El desafío ahora es acelerar su tránsito hacia la adjudicación y la ejecución. Cada proyecto que avanza significa menos tiempo de espera para la ciudadanía y más oportunidades de desarrollo para las regiones”, afirmó Del Carpio.

El titular de ProInversión destacó que Obras por Impuestos atraviesa el mejor momento de su historia. Solo en el primer semestre del 2026 se adjudicaron intervenciones por 5,872 millones de soles, superando en apenas seis meses el récord alcanzado durante todo el 2025.

“Este récord no es solo una cifra. Significa más inversiones que comienzan a convertirse en colegios, centros de salud, carreteras, sistemas de agua, seguridad e infraestructura productiva. Lo importante es que los resultados lleguen más rápido a las personas, especialmente a quienes viven en territorios donde las brechas siguen siendo urgentes”, enfatizó.

Las perspectivas para seguir acelerando inversiones son favorables. Los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen este año de una capacidad total de 69,096 millones de soles para ejecutar Obras por Impuestos, de acuerdo con el Tope Máximo de Capacidad Anual 2026.

De este total, los gobiernos regionales disponen de 34,401 millones de soles; los gobiernos locales, de 33,178 millones de soles; y las universidades públicas, de 1,518 millones de soles.

Luis Del Carpio explicó que Obras por Impuestos se ha consolidado como una herramienta de confianza y colaboración entre el Estado y la empresa privada. Permite ejecutar intervenciones de alto impacto social con estándares de calidad y, al mismo tiempo, orientar recursos hacia prioridades públicas que mejoren directamente las condiciones de vida de la población.

Desde la creación del mecanismo, en el 2009, hasta el 1 de julio del 2026, se han adjudicado 1,429 intervenciones por 22,972 millones de soles. En este proceso han participado 23 gobiernos regionales, 444 municipalidades, 12 entidades del Gobierno Nacional, cinco universidades públicas; y 562 empresas privadas.

(FIN) NDP/CNA