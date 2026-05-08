Proinversión impulsa Puerto de Corío que generará interconexión directa entre Perú - Asia

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

Perú avanza en su consolidación como eje logístico de Sudamérica con el impulso del corredor multimodal del sur y el desarrollo de Corío como futura ciudad logística estratégica para el comercio internacional, destacó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Durante el evento “Corredor Sur del Perú: Megapuerto de las Américas Corío”, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, resaltó que Corío apunta a convertirse en un nodo logístico sostenible, orientado al almacenamiento, consolidación y distribución de carga a escala internacional.

Asimismo, señaló que mientras una ruta marítima entre Perú y Asia toma alrededor de 23 días, desde Brasil el trayecto puede extenderse hasta 45 días, el sur peruano presenta y posiciona una ruta estratégica para la salida de carga regional hacia el Pacífico.

“Corio representa una oportunidad histórica para posicionar al Perú como la gran plataforma logística del Pacífico sudamericano. Su integración con corredores viales, puertos, plataformas logísticas y futuros desarrollos ferroviarios permitirá reducir costos, tiempos y elevar la competitividad del comercio exterior regional”, afirmó Del Carpio.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación logística impulsado por PROINVERSIÓN bajo el modelo APP 5.0, que promueve corredores territoriales integrados, digitalización, sostenibilidad y gobernanza logística.El encuentro contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y los gobernadores regionales de Arequipa y Cusco.

Hub logístico del Pacífico Sur

El Eje Sur articula infraestructura estratégica desde Matarani, Ilo y Marcona hasta Iñapari, conectando el Perú con Brasil y los mercados asiáticos mediante corredores bioceánicos. Este sistema integra puertos marítimos, infraestructura vial, plataformas logísticas y conexiones intermodales para dinamizar el comercio exterior y descentralizar el desarrollo económico.

Proinversión destacó que las exportaciones del Eje Sur crecieron del 25% del total nacional en 2002 a 44% en 2025, superando los 40 mil millones de dólares el último año, impulsadas principalmente por minerales, agroexportación y productos industriales.

“Perú tiene una ventaja geográfica privilegiada. Puertos como Callao, Chancay y Corio pueden convertirse en puertas de entrada y salida para el comercio regional hacia Asia, Estados Unidos y Europa”, sostuvo el titular de la agencia.

En ese contexto, Corio ha sido concebido no solo como infraestructura portuaria, sino como una ciudad logística sostenible orientada al almacenamiento, consolidación y distribución de carga nacional e internacional, integrando eficiencia energética, uso sostenible de recursos y planificación territorial moderna.

Inversiones en el sur

El líder de Proinversión señaló que el desarrollo del Eje Sur viene acompañado de importantes inversiones privadas promovidas durante las últimas dos décadas. Precisó que entre 2002 y 2025 la Agencia adjudicó 68 proyectos APP en el sur del país por US$ 14 000 millones y mantiene una cartera adicional de 12 900 millones de dólares para el período 2026-2028, incluyendo proyectos de transporte, energía, saneamiento y logística.

“La consolidación de corredores logísticos modernos permitirá atraer nuevas inversiones, fortalecer exportaciones, impulsar cadenas productivas regionales y generar desarrollo descentralizado con impacto social”, enfatizó Del Carpio.

Proinversión indicó además que el desarrollo logístico nacional se sustenta en el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032, que identifica corredores estructurantes y plataformas multimodales para fortalecer la competitividad del país.