ProInversión logra “avance histórico” al superar S/ 5,000 millones en obras por impuestos

Andina/Presidente Ejecutivo De Proinversión, Luis

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) registró un “avance histórico” al superar los 5,000 millones de soles en adjudicaciones durante los primeros seis meses del presente año, destacó el presidente ejecutivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) Luis Del Carpio Castro.

Refirió que la cifra resulta de especial relevancia porque igualaen tan solo un semestre a todo el volumen de capital comprometido a lo largo de los 12 meses del año anterior.

Asimismo, explicó que

este resultado del primer semestre de 2026, responde a un shock de confianza consolidado entre los tres principales actores del esquema: los gobiernos subnacionales (alcaldes y gobernadores), el tejido empresarial privado y la ciudadanía destinataria.

“Para ProInversión, este resultado valida la viabilidad de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los mecanismos de financiamiento alterno como motores eficientes para mitigar de forma acelerada la brecha de infraestructura que arrastra el país”,dijo a la Red de Comunicación Regional (RCR).

También anunció que el despliegue de la cartera sectorial para los próximos meses incluye proyectos de alto impacto logístico y energético.

“En el ámbito sanitario y de transporte, la entidad formalizó la adjudicación de un hospital estratégico (proyecto de gestión integral de la operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB) y también lidera el proceso de modernización de los terminales aéreos del sur, concentrando esfuerzos en Juliaca y Arequipa.”, explicó.

Asimismo, señaló que paralelamente en el rubro de saneamiento, tras consolidar intervenciones clave en Cajamarca, se concretaron las adjudicaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Puerto Maldonado y Chincha, previendo el ingreso inmediato a las plazas de San Martín, Cusco, Huancayo y Cañete.

“A esto se sumará el desarrollo de la Vía de Evitamiento de Cajamarca y el proyecto turístico del teleférico de Choquequirao”, agregó.

En materia energética, el titular de ProInversión anticipó que para el mes de agosto se proyecta el cierre técnico y legal del programa de masificación de gas natural dirigido a siete regiones del interior del país, estructurado a través de una ampliación contractual con la empresa Cálidda.

Refirió que la estrategia se complementará con la licitación y adjudicación de un paquete robusto de líneas de transmisión eléctrica a nivel nacional, diseñado para garantizar la estabilidad del suministro y soportar la demanda industrial y de consumo en las distintas regiones.

Al evaluar el encargo legal que asumió ProInversión a partir de este año para dirigir el proceso de reestructuración de Petroperú, Del Carpio fue tajante al precisar el estado real de la empresa estatal de hidrocarburos frente a los rumores del mercado.

En ese sentido, descartó un escenario de quiebra legal, pero admitió que la petrolera estatal atraviesa una situación financiera crítica por severas dificultades de liquidez estructural."Petroperú no está quebrada, es una empresa que tiene fuertes dificultades de liquidez",subrayó.

Asimismo, explicó que Petroperú no genera actualmente el flujo de caja suficiente para honrar sus obligaciones corrientes y arrastra pasivos importantes que han quedado rezagados.

Por ello, indicó que la hoja de ruta diseñada por ProInversión avanza firmemente hacia el ordenamiento y la separación de los bloques patrimoniales de la empresa, bajo los lineamientos de un plan de promoción de inversiones de mediano plazo.

Explicó que

el objetivo de fondo consiste en la inyección de capital privado para reflotar las operaciones de la compañía de manera eficiente.

Refirió que con este esquema,

el Gobierno busca transferir el riesgo comercial y financiero al sector privado, asegurando que Petroperú alcance la autosuficiencia técnica y financiera.

“De este modo, se busca evitar que el Tesoro Público continúe destinando recursos extraordinarios a rescates financieros, permitiendo que el presupuesto estatal se reoriente a rubros de alta rentabilidad social como la educación, la salud pública y la red vial nacional”, concluyó.