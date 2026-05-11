ProInversión: 5 operadores compiten por adjudicación de operación del Hospital de Sullana

Andina/Proinversión: Cinco Operadores

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que el proceso para adjudicar la operación y mantenimiento del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana avanza a una etapa clave, con cinco operadores internacionales interesados en el proyecto.

Indicó que el próximo 29 de mayo vence el plazo para la presentación de comentarios y propuestas de mejora al contrato, en el marco del concurso público Internacional en desarrollo.

El proyecto del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana contempla una inversión estimada de 162 millones de dólares y permitirá fortalecer la atención hospitalaria de más de 650,000 habitantes de Sullana, Tambogrande, Las Lomas, Talara y Ayabaca.

ProInversión explicó que esta etapa es clave porque permitirá optimizar las condiciones contractuales antes de la adjudicación, asegurando reglas claras, altos estándares de operación y una ejecución sostenible en beneficio de la población.

El objetivo del concurso es seleccionar a un operador especializado que se encargue de la gestión integral de la infraestructura hospitalaria, el mantenimiento de equipos y la prestación de servicios de soporte clínico, como laboratorio, esterilización, imagenología y hemodiálisis, mientras que el Estado mantendrá la atención médica gratuita.

El proyecto, desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), garantizará durante 17 años la operatividad continua del hospital, la reposición tecnológica y el mantenimiento integral de la infraestructura hospitalaria.

Con este proceso, ProInversión continúa fortaleciendo su nuevo rol de acompañamiento técnico y articulación con el mercado para acelerar proyectos estratégicos, asegurar mejores condiciones contractuales y garantizar infraestructura hospitalaria moderna y sostenible para la población.

(FIN) NDP/CNA