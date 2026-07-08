ProInversión plantea Obras por Impuestos para infraestructura frente al fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) planteó el mecanismo de Obras por Impuestos para agilizar la inversión en infraestructura de prevención frente al fenómeno El Niño.

“Obras por Impuestos representa una manera distinta de hacer las cosas porque ha demostrado que cuando el Estado y la empresa privada trabajan juntos los proyectos llegan antes, con mayor calidad y generando confianza entre todos los actores”, resaltó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

“Hoy ese mismo mecanismo cobra una importancia aún mayor porque puede ayudarnos no solo a reconstruir, sino también a prevenir, fortalecer capacidades, adquirir maquinaria, ejecutar obras de protección y estar preparados antes de que llegue la emergencia”, agregó.

Durante el evento “Obras por Impuestos: Inversión en infraestructura para enfrentar el fenómeno El Niño”, Luis del Carpio sostuvo todavía hay oportunidad para hacer obras de prevención y existen muchas herramientas para ejecutarlas.

“Cuando escuchamos que podría presentarse uno de los fenómenos El Niño más intensos de los últimos años, normalmente pensamos en lo qué haremos cuando lleguen las lluvias, en la emergencia y la reconstrucción. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy para que el próximo desastre no vuelva a convertirse en una tragedia?”, indicó.

“Desde ProInversión tenemos algunas herramientas que consideramos importantes como Obras por Impuestos, además de una red de concesiones modernas distribuidas por todo el territorio nacional. Hoy sabemos que funciona y ahora lo que nos corresponde es hacerlo mejor, con más rapidez y coordinación, pero sobre todo con una visión en largo plazo”, dijo el funcionario.

“La infraestructura no consiste solamente en construir obras, porque la infraestructura también protege, integra, reduce vulnerabilidades y crea oportunidades”, añadió.

Por su parte, la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, destacó que el mecanismo de Obras por Impuestos ya tiene 18 años funcionando y ha financiado 1,429 proyectos por casi 23,000 millones de soles a nivel nacional.

“Esto es muy importante, porque para eso nació Obras por Impuestos, para movilizar la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales”, manifestó.

(FIN) CNA