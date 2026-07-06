ProInversión presenta nueva ruta logística del sur con el primer puerto seco del Perú

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó la estrategia para consolidar el Eje Sur como la nueva ruta de integración logística del país, sustentada en una cartera de 22 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) por más de 10,000 millones de dólares, entre los que destaca el Puerto Seco del Sur, la primera plataforma logística multimodal del Perú, que fortalecerá la competitividad del comercio con Brasil, Bolivia y los mercados del Asia-Pacífico.

El anuncio se realizó durante el foro internacional "Corredor Logístico Sur y Puerto Seco de San Román: la nueva ruta de integración", encabezado por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio; el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco; el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez; y la rectora de la Universidad Nacional de Juliaca, Vilma Sarmiento Mamani.

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El presidente ejecutivo de ProInversión destacó que el Puerto Seco del Sur responde a una visión estratégica para impulsar el desarrollo de la macrorregión sur. "Para que un puerto exista no necesita tener el mar, sino una ubicación extraordinaria, y esa ubicación la tiene Juliaca. Puno es la bisagra comercial entre el Atlántico y el Pacífico. Hoy el sur concentra más del 40% de las exportaciones del país y tenemos el derecho y la obligación de generar nuestras propias oportunidades, conectándonos con Brasil, Bolivia e integrando a toda la macrorregión sur", afirmó.

ElPuerto Seco del Sur se desarrollará sobre un terreno de 52 hectáreas en Juliaca, bajo la modalidad de Proyectos en Activos. El proyecto reducirá costos y tiempos logísticos, facilitará el acceso de los productores regionales a nuevos mercados, fortalecerá el comercio con Brasil y Bolivia y generará mayor inversión y empleo. Tras la reciente transferencia de 1 millón 386,410 soles del Gobierno Regional de Puno a favor de ProInversión, la entidad iniciará la contratación de los estudios técnicos para la formulación y estructuración del proyecto, cuya inversión preliminar se estima entre 150 millones y 250 millones de dólares.

El alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres, destacó que "el liderazgo de ProInversión en este proyecto hará que la integración sea una realidad". Por su parte, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, agradeció la presencia permanente de ProInversión en la región y resaltó que el proyecto permitirá aprovechar las ventajas competitivas de Puno para crecer de la mano del mercado y la globalización.

Asimismo, la rectora de la Universidad Nacional de Juliaca, Vilma Sarmiento, reafirmó el compromiso de la universidad para que sus profesionales contribuyan con la implementación, el diseño y la operatividad del Puerto Seco del Sur. En el marco del evento, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional, para promover el intercambio de información, el desarrollo de investigación aplicada y la ejecución de acciones conjuntas vinculadas a la promoción de la inversión privada.

El acuerdo fortalecerá la articulación entre el Estado y la academia para impulsar la formación de profesionales, la investigación aplicada y el desarrollo del Puerto Seco del Sur y otros proyectos estratégicos para la macrorregión sur.

El evento también congregó a representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Asociación de Exportadores (ADEX), así como a Rafael Torres, presidente de la Cámara de Comercio Brasil–Perú (CAMBRAPER), y Carina Blanco, gerente general de IIRSA Sur, además de autoridades, empresarios, académicos y representantes de diversos gremios.

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