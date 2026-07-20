ProInversión presenta al nuevo Congreso la hoja de ruta de inversiones

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reunió a los integrantes del nuevo Congreso de la República para presentarles la cartera de proyectos estratégicos que impulsa en todo el país y las herramientas que permitirán acelerar el desarrollo de sus regiones mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos (OxI).

Durante el taller informativo «PROINVERSIÓN: Soluciones estratégicas para el desarrollo regional», la agencia presentó una cartera de 87 proyectos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, además de siete adendas, por más de 41,000 millones de dólares. Asimismo, expuso una cartera en promoción de 694 intervenciones mediante Obras por Impuestos por 19,593 millones de soles, orientadas a acelerar el cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos en todo el país.

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El encuentro contó con la participación de la alta dirección de ProInversión, encabezada por su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio, junto al gerente general, Fernando Alarcón; la directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas, Denisse Miralles; el director de la Dirección de Servicios al Inversionista, Edgar Patiño; el director de la Dirección Especial de Proyectos, Emerson Castro; y el director de la Dirección de Portafolio de Proyectos, Yaco Rosas, quienes expusieron las oportunidades de inversión desde sus respectivos ámbitos y reafirmaron el compromiso de la agencia de acompañar técnicamente a las nuevas autoridades para impulsar el desarrollo de sus regiones.

«Quiero felicitarlos por la confianza que les ha otorgado la ciudadanía. Hoy tienen la oportunidad de impulsar el desarrollo de sus regiones y, en ese camino, tendrán un aliado en ProInversión. Proyectos como el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la Longitudinal de la Sierra o el Anillo Vial Periférico demuestran que sí es posible llevar inversión a todo el país. Son proyectos que ya cuentan con contratos de concesión y que cambiarán la vida de millones de peruanos. Ahora debemos seguir trabajando juntos para que más inversiones lleguen a cada región del país», destacó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

Asimismo, se presentaron los avances del mecanismo de Obras por Impuestos, que entre enero y el 13 de julio de 2026 alcanzó un récord de 397 proyectos adjudicados por 6,218 millones de soles, superando lo adjudicado durante todo el año 2025 y consolidándose como una herramienta clave para acelerar la ejecución de infraestructura y mejorar los servicios públicos en beneficio de la población.

Con este taller, desarrollado bajo los principios de transparencia, neutralidad e igualdad de acceso a la información, ProInversión reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las nuevas autoridades para impulsar inversiones descentralizadas que fortalezcan la competitividad, mejoren los servicios públicos y generen mayores oportunidades de desarrollo en todas las regiones del país.

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