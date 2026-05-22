ProInversión prevé atraer US$2,900 millones en inversiones de gas natural para 11 regiones

Andina/Proinversión Prevé Atraer Us$2,900

Lima 23 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) prevé atraer inversiones por 2,900 millones de dólares en proyectos de gas natural durante el periodo 2026–2027, con el objetivo de ampliar el acceso a este recurso energético en 11 regiones del país y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

Durante su participación en el simposio “Titikaka Energético 2026”, organizado por el Gobierno Regional de Puno, la directora de Inversiones Descentralizadas deProInversión,Denisse Miralles, destacó que estos proyectos se impulsarán medianteAsociaciones Público-Privadas (APP)y la suscripción de adendas de concesiones vigentes, lo que permitirá adelantar inversiones, fortalecer la seguridad energética y acercar una energía más limpia, eficiente y de menor costo a más hogares, comercios e industrias.

-Perú se consolida como punto estratégico en el comercio marítimo de la región

“Lamasificación del gas naturalno solo representa inversión en infraestructura, significa bienestar para las familias, mayor competitividad para las regiones y una oportunidad concreta para cerrar brechas energéticas históricas en el país”, resaltóDenisse Miralles.

La cartera APP de gas natural comprende, entre otras, las siguientes intervenciones estratégicas: La Adenda Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, que permitirá una inversión de 643 millones de dólares para la distribución de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Esta iniciativa contempla 2510 km de redes de distribución, dos city gates, nueve plantas satelitales de regasificación y beneficiará a 150,914 potenciales hogares.

También la Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución por Ductos en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de 266 millones de dólares y adjudicación prevista para 2027. El proyecto comprende suministro de gas natural licuado, transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes de distribución hasta los usuarios finales.

De otro lado,Mirallesprecisó que, en 2025, ProInversión firmó el Convenio de Colaboración y Encargo con Minem que faculta a la agencia actuar como unidad formuladora y Organismo de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) para el desarrollo y elaboración de los Estudios Técnicos, el Informe de Evaluación y los documentos de los principales hitos de los proyectos Procesamiento (Instalación de una Planta de Fraccionamiento en la provincia de La Convención – Cusco); Transporte de gas natural por ductos en los departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; Seguridad energética (almacenamiento de líquidos de gas natural, ductos de redundancia, entre otros); y Micro o pequeña Planta de Licuefacción en la región Cusco.

En el caso de Puno, la directora destacó que la región se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación del gas natural mediante una planta satélite de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias, promoviendo la participación privada con tecnología moderna, respeto a las comunidades y cuidado ambiental.

“Desde ProInversión trabajamos articuladamente con el Minem, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el sector privado para que el gas natural llegue a más peruanos, genere empleo, dinamice las economías regionales y contribuya a un desarrollo energético más seguro, descentralizado y sostenible”, afirmó la directora de Inversiones Descentralizadas.

En el Simposio participaron los representantes del Gobierno Regional de Puno; el Ministerio Energía y Minas (Minem), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Perúpetro, Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), y representantes de empresas públicas y privadas del sector eléctrico e hidrocarburos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });