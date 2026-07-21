ProInversión promoverá esquemas de inversión en activos estratégicos de Petroperú

Archivo - Perú.- Petroperú alcanza utilidad acumulada de US$ 248.4 millones al cierre de mayo del 2026 - Andina/Petroperú/Difusión - Archivo

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) señaló que en las próximas semanas se presentarán los bloques patrimoniales de Petroperú con la finalidad de promover esquemas de inversión en dichos activos estratégicos con la participación del sector privado.

“Respecto a las unidades de negocio, lo que llamamos bloques patrimoniales, las estaremos presentando en las próximas semanas, tal vez a finales de julio o principios del próximo mes porque ya están listas”, anunció el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, a la Agencia Andina.

“Los bloques patrimoniales se presentarán en las próximas semanas, pero está claro que tenemos la Refinería Talara, la Refinería de Iquitos y la Refinería Conchán, además de los terminales portuarios, pozos petroleros y el Oleoducto Norperuano”, detalló.

“Tal como lo hemos anunciado, no está previsto para los bloques patrimoniales una venta, no hay una privatización, lo que estamos buscando es generar esquemas que permitan al sector privado invertir en estos activos estratégicos”, agregó.

Luis del Carpio destacó que los modelos que promueven inversión han demostrado ser eficientes, como se observa en los aeropuertos y puertos que funcionan bien, mediante una infraestructura pública con gestión privada.

“En ProInversión manejamos esquemas de inversión privada, Asociaciones Público Privadas, contratos de gerencia, contratos de concesión, entre otros. Por tanto, encontraremos el mejor esquema que genere mayor valor para los accionistas de Petroperú, que somos todos los peruanos”, sostuvo.

“Creemos que ProInversión ha cumplido un rol importante porque está llevando a cabo una política de Estado, la cual se conduce con el impulso de los gobiernos”, añadió.

El funcionario señaló que la empresa petrolera también tiene una cartera inmobiliaria que supera las 400 propiedades, muchas de las cuales serán consideradas como no estratégicas por ProInversión, en coordinación con Petroperú.

“Iniciaremos un proceso de venta para estos activos inmobiliarios no estratégicos. Por ejemplo, hay una casa muy bonita en El Olivar, distrito de San Isidro, que no tiene mucho sentido con el core business (negocio principal) de la empresa”, indicó.

“Eso ocurre a nivel nacional con otros inmuebles y por ello esos activos serán transferidos al sector privado para obtener recursos con el fin de mejorar la situación económica y financiera de Petroperú”, dijo.

Luis del Carpio recordó que ProInversión, como organismo técnico, recibió un encargo desde enero de este año y lo está cumpliendo rigurosamente.

“En febrero presentamos el plan de promoción, en junio se materializó un financiamiento de capital de trabajo para Petroperú, el cual es gestionado por ProInversión con el fin de que la empresa no pare y estamos trabajando en un plan de mejora de la gobernanza que presentaremos al Gobierno que empieza en breve”, detalló.

(FIN) CNA/JJN