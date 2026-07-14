ProInversión: El techo para Obras por Impuestos es de casi S/ 70,000 millones [Entrevista]

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Durante el primer semestre de este año, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) registró un dinamismo histórico en el Perú, al superar en solo seis meses la ejecución total acumulada durante el 2025.

Este avance responde a una cartera de proyectos madura y a una estrategia de descentralización que ha dinamizado las inversiones en las diversas regiones del país. Para analizar las proyecciones de este mecanismo y su impacto en el desarrollo nacional, el Diario OficialEl Peruanoconversó con el presidente ejecutivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio.

¿Cómo avanza la ejecución de Obras por Impuestos (OxI) en el primer semestre de 2026?

–Está registrando un desempeño favorable, fruto del trabajo realizado durante el último trienio, dado que las iniciativas no surgen de manera imprevista. Contamos con una cartera madura que se plasma en resultados concretos. Por ejemplo, entre enero y junio del presente año, en OxI superamos lo ejecutado en todo 2025 gracias al despliegue nacional de ProInversión, que optimizó la capacidad de atención e incrementó los eventos de capacitación tanto en Lima como en el resto de las regiones.

–Esta modalidad sumó cerca de 5,800 millones de soles durante la primera mitad del año, pero ¿a cuánto podría ascender al cierre de 2026?

–Logramos 5,000 millones de soles el año pasado, monto que superamos en solo un semestre. Aunque resulta prematuro proyectar una cifra exacta para el cierre de 2026, sobrepasaremos con holgura lo alcanzado en 2025.

Este avance se consigue en medio de un desafío importante, por ser un periodo de transición de autoridades, lo que demuestra la confianza del sector privado en este mecanismo como una política de Estado, incluso ante los cambios gubernamentales.

–¿Se estableció algún límite para la ejecución de estas operaciones?

–El límite que poseemos para ejecutar OxI se sitúa cerca de los 70,000 millones de soles. Ese es el presupuesto autorizado con el fin de emplear este mecanismo y, aunque avanzamos de manera notable, el espacio disponible continúa siendo sumamente amplio.

–¿Ese presupuesto cercano a los 70,000 millones de soles se podría ejecutar en un solo año?

–Dichos recursos se distribuyen entre gobiernos regionales, municipalidades y universidades. Las entidades pueden utilizar la totalidad en un año; de lo contrario, el saldo queda disponible para su posterior ejecución, considerando que la culminación de un proyecto libera el monto asignado, de manera similar a una línea de crédito.

OxI demuestra cumplir los plazos previstos y no resulta habitual hallar obras paralizadas bajo esta modalidad; no obstante, efectuamos un seguimiento continuo para optimizar el proceso con el propósito de dotar de mejor infraestructura y servicios a la ciudadanía.

–Se observa un amplio margen presupuestario para ejecutar proyectos mediante OxI…

–Actualmente, gestionamos una cartera de 700 proyectos valorada en más de 20,000 millones de soles y prevemos su concreción entre este año y el próximo. OxI es un mecanismo relativamente nuevo, creado en 2009, que demuestra eficiencia y un crecimiento sostenido.

Proyectamos que en el futuro constituirá la principal vía de contratación pública debido a su sintonía con las demandas sociales directas: los ciudadanos suelen cuestionar la inacción local, lo que genera tensiones con el sector privado del entorno.

En este escenario, la modalidad facilita el desarrollo de infraestructura en las comunidades de influencia directa de las compañías. Asimismo, ante la previsión de un fuerte fenómeno de El Niño, se presenta una oportunidad clave para priorizar proyectos de prevención.

–¿A cuánto ascendería el estimado de oportunidades para Obras por Impuestos orientadas a la prevención frente al fenómeno de El Niño?

–El panorama es sumamente amplio. No obstante, cabe precisar que esta modalidad no constituye la única vía de intervención estatal, pues los diversos organismos públicos ejecutan preparativos para mitigar dicho evento climático mediante importantes partidas de inversión.

En coordinación con los especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el propósito radica en que las autoridades, entre alcaldes y gobernadores, identifiquen las áreas de intervención urgentes para la prevención en el plazo disponible.

–OxI tiene una ejecución descentralizada con más proyectos realizados en las regiones…

–Es correcto. En la actualidad, este mecanismo se ejecuta en las 24 regiones del país, con la mayor parte de las iniciativas concentradas fuera de Lima debido a la incorporación de nuevos actores.

El último departamento en sumarse fue Madre de Dios, que este año materializará sus primeros proyectos bajo este esquema; asimismo, Puno, que previamente mostró un dinamismo acotado, destaca hoy como una de las circunscripciones más activas en su promoción. Por su parte, La Libertad y Lambayeque se consolidan como las regiones líderes en la materia.

–¿Cuál es la percepción de la ciudadanía sobre este mecanismo?

–Esta modalidad demuestra su capacidad para alcanzar los lugares más apartados del territorio nacional y consideramos que contribuye a mejorar la percepción pública: actualmente, el término «inversión privada» goza de una valoración positiva entre los diversos sectores de la sociedad, lo que fortalece la relación entre las empresas, las autoridades y las comunidades.

Por ejemplo, constatar que una entidad financiera optimiza una escuela, que una corporación minera edifica un hospital moderno o que un consorcio vial construye puentes, vías de acceso y comisarías devuelve progresivamente la confianza y la dignidad a la población.

–Respecto a servicios por impuestos, detalle en qué consiste este esquema.…

–Es una alternativa incorporada este año, orientada a los sectores de educación, salud y planificación territorial. Servicios por Impuestos se destina al mantenimiento de hospitales y centros educativos; por ejemplo, permite acondicionar ambientes con sistemas de calefacción en zonas afectadas por el friaje, así como financiar prestaciones de salud vinculadas al tratamiento oncológico, la anemia y la desnutrición.

Al fin y al cabo, las demandas ciudadanas no se limitan a la infraestructura física; con frecuencia, se requiere optimizar la calidad de los servicios públicos.

Datos

ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suscribieron la semana pasada un convenio de colaboración que marca la fase inicial de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.Este convenio permite y facilita el desarrollo de los estudios técnicos que constituirán la base para la ejecución de ambos proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Los estudios comprenderán análisis de ingeniería, diagnósticos técnicos, estrategias para la gestión predial, identificación de interferencias y otros aspectos necesarios para definir la mejor alternativa de implementación.Estas líneas forman parte de la red básica del Metro de Lima y Callao, por lo que constituyen proyectos estratégicos para ampliar la infraestructura de transporte masivo, reducir los tiempos de traslado y optimizar la conectividad en la ciudad capital.

(FIN) DOP / WRR

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