Promoverán oportunidades de inversión en el Perú entre empresarios brasileños

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

La Cámara de Comercio Brasil - Perú (Cambraper) promoverá en Brasil la Guía Legal para Hacer Negocios en Perú 2026, una herramienta presentada por Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) que busca facilitar el acceso de inversionistas extranjeros a información clave sobre el entorno de negocios peruano y fortalecer la llegada de nuevos capitales al país.

Detalló que la difusión de la publicación formará parte de las acciones que impulsará la cámara entre empresas, inversionistas y actores del ecosistema empresarial brasileño, con el objetivo de acercar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

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La guía fue presentada por ProInversión y desarrollada conjuntamente con el Estudio Torres y Torres Lara Abogados, con el apoyo de la Federación de Cámaras Binacionales del Perú en el Exterior (FCBPE). En representación de esta organización participó Rafael Torres Morales, presidente de la FCBPE y de Cambraper.

Herramienta institucional

El documento será utilizado por ProInversión como herramienta institucional en roadshows, misiones comerciales, reuniones empresariales y actividades de promoción que desarrollará dentro y fuera del país para atraer nuevas inversiones.

Asimismo, estará disponible en formato digital para facilitar el acceso de potenciales inversionistas a información actualizada sobre el marco legal y las oportunidades de negocio que ofrece el Perú.

La publicación reúne información sobre el contexto económico nacional, los sectores con mayor potencial de inversión, las modalidades para constituir empresas, el régimen tributario, las normas laborales y migratorias, la contratación con el Estado y los convenios de estabilidad jurídica, las zonas económicas especiales, los regímenes aduaneros y la integración comercial del Perú.

Garantías

Entre los aspectos que destacan se encuentran las garantías que ofrece el país a la inversión privada, como la igualdad de trato entre capitales nacionales y extranjeros, la protección de la propiedad privada, la libertad contractual, el libre flujo de capitales y una red de 23 acuerdos comerciales que otorgan acceso preferencial a más de 58 economías.

Con la difusión de esta guía en Brasil, Cambraper busca acercar información estratégica al sector empresarial brasileño y contribuir a que un mayor número de inversionistas conozca las oportunidades que ofrece el mercado peruano, reforzando así la agenda de integración económica y promoción de inversiones entre ambos países.

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