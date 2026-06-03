Promperú abre nuevo punto de atención en Ate y amplía su presencia en Lima Este

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) incorporó un módulo de atención en la plataforma MAC Express de Ate, con el objetivo de acercar orientación exportadora y servicios especializados a las mipymes de Lima Este, una zona donde en 2025 la entidad atendió a 535 empresas de los sectores vestimenta, agronegocios y manufacturas.

Esta nueva atención permitirá que más empresarios accedan, en un solo espacio, a información sobre acceso a mercados internacionales, oportunidades de exportación y herramientas para gestionar su proceso de internacionalización.

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El año pasado, 200 empresas de Ate exportaron por 893.9 millones de dólares hacia 105 mercados, entre los que destacan Estados Unidos, Colombia y Alemania. Este nuevo punto de atención permitirá acompañar de manera más constante a las empresas que ya exportan y acercar orientación a aquellas que buscan iniciar ese camino.

La apertura de este módulo forma parte de la línea de desconcentración de servicios que impulsa Promperú y responde a una demanda del tejido empresarial de Ate y Lima Este. La iniciativa se concreta luego del trabajo desarrollado en dos actividades previas impulsadas por la entidad: la Mesa Técnica Promperú - Gremios PYME del Parque Industrial El Asesor, realizada el 22 de abril, y la jornada Impulso Exportador, desarrollada el 15 de mayo. Ambos espacios permitieron recoger necesidades de los empresarios y confirmar la importancia de contar con una atención más cercana en el territorio.

La incorporación de Promperú al MAC Express de Ate también refleja el valor del trabajo articulado entre instituciones públicas y actores empresariales. La Municipalidad Distrital de Ate puso a disposición un espacio físico dentro de la plataforma de atención al ciudadano para que la entidad pueda brindar orientación especializada a empresarios del distrito y de Lima Este, en una zona con actividad productiva y exportadora en crecimiento.

Con esta apertura, Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), amplía una línea de trabajo que ya viene desarrollando en otros puntos de alta concentración empresarial, como Gamarra y Villa El Salvador, y refuerza su presencia en espacios donde se concentran mipymes con interés en crecer, diversificar mercados y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

La nueva atención en Ate busca acercar la orientación exportadora de manera más práctica, accesible y útil para los empresarios. Para Promperú, acercarse al territorio implica responder con mayor rapidez y facilitar que más empresas encuentren una ruta más clara para llevar su oferta al mercado internacional.

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