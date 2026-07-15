Andina/Daniel Bracamonte

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Promperú desplegará una agenda comercial y de promoción internacional en el XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional que se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. La participación de la entidad estará orientada a generar nuevas oportunidades para el cacao peruano y sus derivados en mercados internacionales.

La acción central será la Rueda Internacional de Negocios, programada para el 17 de julio y organizada por Promperú, que reunirá a 33 empresas exportadoras peruanas con 22 compradores internacionales invitados por la institución. Los compradores provienen de Alemania, Bélgica, Canadá, Argentina, Italia, Países Bajos, Portugal, Francia, Austria, Estados Unidos, Chile y Dinamarca.

La proyección comercial de esta actividad asciende a 10 millones de dólares, según Promperú.

La oferta peruana que llegará a esta rueda incluye cacao en grano, derivados como pasta, polvo, manteca y nibs, además de chocolates, con presencia de productos orgánicos en todas las líneas. Con ello, Promperú busca mostrar que el cacao peruano también puede competir desde presentaciones con mayor procesamiento, diferenciación y valor.

La agenda comenzará un día antes, el 16 de julio, con una cata especializada dirigida a los 22 compradores internacionales.

Esta experiencia permitirá acercarlos a los perfiles sensoriales que hoy distinguen al cacao peruano dentro de la chocolatería fina, según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Ese mismo día, Promperú desarrollará una clínica exportadora en la que seis compradores internacionales evaluarán la oferta de 60 organizaciones peruanas adicionales a las que participarán en la rueda de negocios. Esta dinámica permitirá recoger observaciones sobre producto, presentación y propuesta comercial, para que más empresas puedan ajustar su oferta a las exigencias del mercado internacional.

La agenda continuará con misiones inversas a Ucayali, San Martín y Amazonas, en las que participarán nueve compradores internacionales. Estas visitas permitirán mostrar la cadena desde el origen y acercar a los visitantes a las zonas productoras, con el fin de evidenciar las capacidades de las organizaciones y empresas del sector.

Para Promperú, entidad adscrita al Mincetur, esta combinación de actividades responde a una lógica cada vez más relevante en los mercados internacionales: el comprador busca conocer el producto, pero también su historia, su entorno productivo y la capacidad de respuesta de sus proveedores.

Si bien elcacao peruanoviene ganando espacio internacional, el desafío está en seguir creciendo con mayor valor agregado. Hoy, la oportunidad se extiende a industrias como chocolatería, pastelería, confitería, cosmética y farmacéutica, donde el origen, la calidad y la diversidad del cacao peruano pueden traducirse en mejores márgenes y una presencia más sólida en mercados especializados.

ElSalón del Cacao y Chocolate, organizado por Appcacao, es el principal evento especializado del sector en el país. En esta edición proyecta recibir 35 mil visitantes y contará con más de 200 espacios de exhibición, foro especializado, concursos, actividades y una agenda comercial orientada a mantener al Perú dentro del circuito internacional del chocolate, en alianza con el Salon du Chocolat de París.