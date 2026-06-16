Promperú: Del Barrio Producciones obtiene la Marca Perú

Andina/Ricardo Cuba

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) otorgó la licencia de uso de la Marca Perú a Del Barrio Producciones, en reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido a fortalecer la industria audiovisual nacional y a proyectar el talento creativo peruano dentro y fuera de nuestras fronteras.

Del Barrio Producciones ha producido historias emblemáticas de la televisión peruana, conectando con millones de espectadores a través de contenidos que reflejan nuestra identidad, diversidad cultural y forma de ver el mundo.

Gracias a su apuesta constante por las historias locales, se ha consolidado como una de las empresas más representativas e influyentes del sector audiovisual peruano.

Su impacto ha trascendido el ámbito nacional. Uno de sus mayores logros ha sido la internacionalización de sus contenidos, llevando producciones peruanas a mercados de América Latina, Europa Oriental, África y Asia.

De esta manera, la compañía ha contribuido a que el mundo conozca el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de los profesionales peruanos, fortaleciendo la imagen del Perú como un país que exporta cultura y entretenimiento de calidad.

La entrega de esta licencia reconoce el compromiso de Del Barrio Producciones con la promoción de nuestras historias, el desarrollo de la industria audiovisual y la generación de oportunidades para artistas, técnicos y creadores nacionales.

Asimismo, destaca su aporte a la construcción de una imagen positiva del Perú, demostrando que el talento peruano puede competir exitosamente en escenarios internacionales.

La ceremonia de entrega se realizó el 16 de junio en la Casa de Souza y contó con la participación de Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones; Carla Urbano Donayre, jefe de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País de Promperú, así como representantes e invitados de ambas instituciones, quienes acompañaron el acto de entrega del certificado que acredita a la productora como licenciataria oficial de la Marca Perú.

Con esta distinción, Promperú reafirma su compromiso de reconocer a instituciones que, desde distintos ámbitos, llevan el nombre del Perú cada vez más lejos y contribuyen a posicionar al país como una nación de talento, creatividad y oportunidades.

El Programa de Licenciatarios de la Marca Perú promueve los atributos del país a través de aliados estratégicos comprometidos con el posicionamiento del Perú en turismo, exportaciones, inversiones e imagen país.

Actualmente cuenta con más de 1,300 licencias vigentes.

(FIN) NDP / MDV