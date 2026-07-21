PromPerú: campaña "Más peruano que nunca" impulsará turismo, inversiones y exportaciones

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La campaña "Más peruano que nunca", impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de Promperú, buscará fortalecer la Marca Perú y contribuir a la promoción del turismo, las inversiones empresariales y las exportaciones mediante un mensaje que refuerce el orgullo nacional, afirmó el presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara.

Explicó que la iniciativa nació a partir de una reflexión sobre cómo muchas veces el valor del Perú se redescubre a través de la mirada de quienes lo conocen y lo hacen suyo.

"Queremos abarcar, a través de los peruanizados y los peruanizadores, el mensaje y seguir posicionando más el nombre de la Marca Perú a nivel internacional, con extranjeros que han vivido en el Perú y con los peruanos que se encuentran en el extranjero también", manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

Agregó que se trata de una campaña con un mensaje integrador, inspirador, cercano y diverso, cuyo objetivo es "reencontrarnos con el orgullo de ser peruanos".

Orgullo nacional

Guevara sostuvo que el principal propósito de "Más peruano que nunca" es lograr que los ciudadanos vuelvan a sentirse orgullosos del país.

"Cuando fortalecemos justamente el orgullo nacional, también fortalecemos la imagen y el futuro de nuestro país ante el mundo", afirmó.

En ese sentido, indicó que la campaña contempla la difusión de cerca de 30 videos entre julio y diciembre, protagonizados por influencers, extranjeros vinculados al Perú, "peruanizadores", "peruanizados" y peruanos residentes en el exterior.

Explicó que estos contenidos mostrarán la naturaleza, la gastronomía y la calidad humana de los peruanos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la Marca Perú.

"Con ese mensaje potente es que buscamos potenciar aún más nuestra Marca Perú, nuestro país, y atraer las inversiones empresariales, las exportaciones, porque vamos a poder visualizar los diferentes productos gastronómicos que tenemos en nuestro país, que estén a los ojos del mundo", señaló.

Alcance y sectores

Respecto al alcance de la campaña, indicó que inicialmente se proyecta llegar a cinco millones de personas, aunque estimó que la difusión será mayor debido a la participación de creadores de contenido y al alcance de las plataformas digitales.

"Sabemos perfectamente que esta campaña potente, teniendo en cuenta que hay influencers, que hay extranjeros, con el acorte de la conexión digital que existe, obviamente vamos a poder llegar a muchos más", afirmó.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la Marca Perú beneficiará de manera transversal a diversos sectores económicos.

"Nosotros promovemos el turismo, promovemos la inversión empresarial, las exportaciones y, en esa línea, la Marca Perú tiene licenciatarios además en todos estos sectores", indicó.

Evolución de la Marca Perú

El presidente ejecutivo de PromPerú destacó que este año se conmemoran los 15 años de la Marca Perú y aseguró que esta ha evolucionado para responder a los cambios del entorno internacional.

"La Marca Perú es una marca potente, una marca que no es sólo un símbolo, sino es un orgullo, es inspiración, es mucho más que una estrategia o una campaña publicitaria", sostuvo.

Añadió que la campaña "Más peruano que nunca" incorpora innovación, la participación de diversas personalidades y una mayor diversificación de contenidos.

Estrategia permanente

Guevara precisó que esta iniciativa forma parte de las diversas acciones que desarrolla Promperú para promover el turismo, junto con la promoción de las inversiones y las exportaciones.

"Buscamos definitivamente buscar el fortalecimiento de nuestra marca con la promoción del turismo, que es uno de nuestros objetivos principales como promoción de turismo, promoción de la inversión y promoción también de las exportaciones", afirmó.

La campaña nacional "Más peruano que nunca" fue presentada este martes por el Mincetur y PromPerú con el objetivo de renovar el orgullo de ser peruanos y fortalecer el vínculo emocional de los ciudadanos con la Marca Perú. Como parte de la iniciativa se desarrollará una estrategia de contenidos que incluye videos, minidocumentales y testimonios de extranjeros "peruanizados", peruanos que difunden la cultura nacional en el mundo, microinfluenciadores regionales y creadores de contenido internacionales.

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