Promperú impulsa Industria Perú 2026 tras récord de exportaciones de manufacturas diversas

Andina/Difusión

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que las exportaciones peruanas de manufacturas diversas sumaron 6,300 millones de dólares en el 2025, el mejor resultado de los últimos cinco años.

Sobre esa base la entidad realizará del 9 al 11 de junio la XVII edición de Industria Perú 2026, con la meta de seguir abriendo oportunidades para las empresas del sector en mercados internacionales.

Promperú refirió que el resultado alcanzado en el 2025 representó un crecimiento de 4.1%frente al año anterior y confirmó el dinamismo de un sector que mantiene una presencia importante en mercados como Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.

“Los subsectores con mayor participación fueron químico con 1,900 millones de dólares, metalúrgico con 1,800 millones y metalmecánico con 812 millones”, anotó.

Manifestó que también se observaron avances en mercados como Argentina, México, Panamá y Alemania, lo que refleja un escenario con espacio para seguir diversificando la oferta exportable peruana.

En ese contexto,Industria Perú 2026buscará generar un espacio comercial especializado para vincular a empresas peruanas exportadoras y con potencial exportador del sector manufacturas diversas con compradores internacionales. La proyección para esta edición es alcanzar 25 millones de dólares en oportunidades comerciales y concretar más de 1,000 citas de negocio, anotó.

Apuntó que la actividad reunirá a alrededor de 100 empresas peruanas y a 90 compradores internacionales procedentes de 18 países.

“Cerca del 95% de los proveedores peruanos participantes son micro, pequeñas y medianas empresas. Las líneas priorizadas este año serán envases, equipos para la industria, proveedores para minería y construcción, así como cuidado personal y salud”, indicó.

Asimismo, mencionó que la edición 2026 incluirá una rueda de negocios el 9 de junio, la visita a la feria Expo SNI Industria de la Sociedad Nacional de Industrias y visitas a más de 35 fábricas en Lima y Callao, donde podrán conocer los estándares de calidad y capacidad de respuesta de la oferta peruana.

Industria Perú es la actividad emblemática de promoción comercial del sector manufacturas diversas de Promperú y se realiza desde el 2010.

En sus 16 ediciones anteriores ha acumulado alrededor de 18,900 citas comerciales, con 2,104 participaciones de empresas peruanas y 1,805 compradores internacionales generando expectativas de negocio superiores a los 1,000 millones de dólares.

Con esta nueva edición Promperú, entidad adscrita al Mincetur, busca seguir acercando a más empresas peruanas a compradores internacionales interesados en una oferta industrial con mayor alcance, especialización y capacidad de respuesta.

(FIN) NDP/JJN