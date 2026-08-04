Andina/Promperú Impulsará La Reinversión De

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) impulsará la reinversión de empresas extranjeras en nuestro país mediante la realización del Peru Investment Round Table 2026 que se celebrará en Lima en cinco jornadas.

El evento reunirá a, aproximadamente, 200 representantes de compañías extranjeras que operan en el Perú, cámaras binacionales, embajadas, gremios empresariales y entidades públicas vinculadas a la promoción de inversiones, con el objetivo de impulsar la reinversión y expansión empresarial extranjera en nuestro país.

Peru Investment Round Table 2026 tendrá cinco jornadas dirigidas a mercados específicos: Asia (19 y 20 de agosto), Norteamérica (26 de agosto), Latinoamérica (2 de setiembre) y Europa (10 de setiembre).

Networking

Cada una de estas combinará espacios de diálogo y networking con presentaciones especializadas de expertos técnicos, como “Condiciones macroeconómicas y perspectivas de la economía peruana” a cargo del Banco Central de Reserva (BCR) o “Beneficios tributarios multisectoriales” a cargo de la firma de servicios profesionales KPMG, lo que permitirá fortalecer la articulación público-privada y promover oportunidades de reinversión.

Por su parte, Promperú presentará las ventajas competitivas que posee nuestro país como destino de inversión extranjera directa (IED), así como oportunidades de inversión empresarial identificadas a nivel nacional.

Además, difundirá los servicios que brinda a las empresas extranjeras instaladas en el Perú y buscará recoger información acerca de sus necesidades y de los retos que afrontan para expandir sus operaciones en el territorio nacional, a fin de poder articular acciones que contribuyan a facilitar dicho objetivo, agregó.

Refirió que la iniciativa Peru Investment Round Table 2026 forma parte de las estrategias de Promperú, entidad adscrita al Mincetur, para la atracción, retención y expansión de las inversiones empresariales extranjeras en el país.

(FIN) NDP/SDD/JJN